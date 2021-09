PayPal compra Paidy per 2,7 miliardi di dollari

PayPal ha annunciato oggi di aver accettato di acquisire Paidy, una delle principali piattaforme di buy now, pay later in Giappone per 2,7 miliardi di dollari.

L’acquisizione amplierà le capacità, la distribuzione e la rilevanza di PayPal nel mercato dei pagamenti nazionali in Giappone , il terzo mercato di ecommerce più grande al mondo, integrando l’attività di e-commerce transfrontaliera esistente dell’azienda nel paese.

I servizi di pagamento di Paidy consentono agli acquirenti giapponesi di effettuare acquisti online e quindi di pagarli ogni mese in una fattura consolidata presso un minimarket o tramite bonifico bancario. L’azienda utilizza una tecnologia proprietaria per valutare l’affidabilità creditizia, sottoscrivere transazioni e garantire il pagamento ai commercianti. Paidy aiuta i consumatori a sentirsi a proprio agio e al sicuro durante gli acquisti online e aumenta i tassi di conversione, i valori medi degli ordini e gli acquisti ripetuti per i commercianti.

La capacità di Paidy di sviluppare rapidamente e lanciare con successo prodotti innovativi, inclusa la sua offerta di rate mensili Paidy 3-Pay, ha stimolato un forte coinvolgimento con i suoi oltre sei milioni di utenti registrati e ha contribuito a stabilire relazioni strategiche con i principali marchi globali e mercati online. Le sue integrazioni con PayPal e altri portafogli digitali e QR tramite Paidy Link ampliano la portata di Paidy ai commercianti online e offline oltre la sua piattaforma.

Dopo l’acquisizione da parte della società statunitense, Paidy continuerà a gestire la propria attività esistente, a mantenere il proprio marchio e a supportare un’ampia varietà di portafogli e mercati di consumo. Cummer e Sugie continueranno a guidare la squadra di Paidy.