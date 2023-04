PayPal aggiunge Apple Pay come opzione di pagamento online per le PMI

PayPal ha annunciato di aver aggiunto nuove funzionalità alla sua soluzione di pagamento completa per le piccole imprese. La soluzione consente alle piccole e medie imprese di accettare una serie di metodi di pagamento tra cui i prodotti PayPal, Venmo e PayPal Pay Later (le opzioni disponibili variano poi a seconda del Paese).

Offrire ai clienti una maggiore possibilità di scelta sulle modalità di pagamento può contribuire a stimolare gli acquisti, sottolinea l’azienda. Il 59% degli intervistati in un recente studio del Ponemon Institute ha dichiarato che i clienti abbandonano spesso il carrello quando il metodo di pagamento preferito non è disponibile.

La soluzione di pagamento completa di PayPal consente inoltre alle piccole imprese di elaborare i pagamenti con carta direttamente sul proprio sito web e di personalizzare l’esperienza di checkout per adattarla al look and feel del proprio brand, il tutto attraverso un’unica integrazione.

Ora, PayPal darà alle piccole imprese l’accesso a quattro nuove funzionalità per aiutarle a promuovere l’accettazione dei pagamenti e a migliorare la gestione della loro attività. Tra queste, Apple Pay come opzione di checkout, la possibilità per i clienti di salvare i metodi di pagamento nel vault di PayPal per velocizzare i checkout futuri, l’aggiornamento del conto in tempo reale per aiutare i clienti a mantenere aggiornati i loro metodi di pagamento e l’accesso al pricing IC++.

Le piccole imprese che utilizzano la soluzione completa di PayPal per i pagamenti potranno ora accettare Apple Pay insieme a una serie di altre opzioni di pagamento tra le più diffuse. Apple Pay offre ai clienti un modo facile, sicuro e privato per pagare online e in-app quando utilizzano i dispositivi Apple.

Inoltre, la soluzione completa di PayPal per i pagamenti consente ora ai consumatori di salvare in modo sicuro le informazioni di pagamento sul sito web di ecommerce di un’azienda per acquisti futuri. Questo può ridurre l’attrito e favorire la conversione. Lasciando che PayPal aiuti a gestire parte della conformità PCI dell’azienda per l’archiviazione degli strumenti finanziari, le imprese saranno in grado di gestire meglio il rischio e la complessità delle loro attività, afferma la società fintech.

Le piccole imprese possono salvare più metodi di pagamento, tra cui PayPal, Venmo e carte, nel vault di PayPal. Una volta salvati, questi metodi di pagamento rimarranno aggiornati grazie al servizio real-time account updater di PayPal e ai token di rete, che possono contribuire a ridurre gli abbandoni e a favorire le conversioni aggiornando automaticamente le carte in archivio perse, rubate o scadute.

Le imprese, poi, potranno ora scegliere tra una tariffazione flat-rate o un modello di pricing IC++, che consente di ottenere il pagamento anticipato dell’intero importo e di avere una visione trasparente dei costi di elaborazione.

Maggiori informazioni sulle soluzioni di pagamento di PayPal sono disponibili sul sito dell’azienda.