Parallels Desktop 20 è pronto per l’AI e compatibile con macOS Sequoia

Parallels, società specializzata nelle soluzioni di virtualizzazione multipiattaforma, ha annunciato il lancio di Parallels Desktop 20 per Mac. Quest’ultima versione – sottolinea l’azienda – segna una pietra miliare significativa con l’introduzione di funzionalità AI, offrendo macchine virtuali sicure e scaricabili pronte per l’AI, progettate per essere gestite e utilizzate offline per semplificare lo sviluppo di applicazioni AI.

Del tutto compatibile con macOS Sequoia e Windows 11 24H2, la nuova versione introduce anche un portale di gestione come parte della nuova Enterprise Edition, oltre a numerosi aggiornamenti per le macchine virtuali Windows, macOS e Linux.

Parallels Desktop – mette in evidenza l’azienda – è l’unica soluzione di virtualizzazione autorizzata da Microsoft per eseguire Windows in un ambiente virtualizzato su Apple silicon. Questo offre agli sviluppatori e agli utenti la possibilità di scegliere tra i loro ambienti di utilizzo e di sviluppo preferiti.

“Dato che i PC diventano sempre più AI-capable, crediamo che l’AI sarà presto uno standard su ogni desktop. Questo cambiamento sfida gli sviluppatori ad aggiornare le loro applicazioni per sfruttare appieno i PC abilitati all’AI“, ha dichiarato Prashant Ketkar, CTO di Parallels. “Ecco perché abbiamo creato il Parallels AI Package: per dotare i team di sviluppo, sia esperti che principianti, di modelli AI accessibili e suggerimenti di codice. Questo permette agli ISV di creare applicazioni abilitate all’AI in pochi minuti, aumentando significativamente la produttività di ogni team di sviluppo software che utilizza un Mac”.

Le novità principali di Parallels Desktop 20 includono:

Nuovo Parallels AI Package : Per rendere più accessibile lo sviluppo dell’AI, questa soluzione all-in-one include una macchina virtuale precaricata con 14 toolset di sviluppo per AI , codice di esempio e istruzioni, consentendo agli sviluppatori di sperimentare e distribuire rapidamente l’AI. Con un semplice clic, gli utenti possono scaricare la virtual machine Parallels ready for AI ed eseguire uno small language model di terze parti al suo interno, mentre sono completamente disconnessi da Internet. Il pacchetto offre ambienti offline e sicuri e consente agli utenti di personalizzare le risorse e disabilitare l’accesso alla rete per una maggiore privacy. Per saperne di più, è possibile consultare il sito di Parallels.

: Per rendere più accessibile lo sviluppo dell’AI, questa soluzione all-in-one include una , codice di esempio e istruzioni, consentendo agli sviluppatori di sperimentare e distribuire rapidamente l’AI. Con un semplice clic, gli utenti possono scaricare la virtual machine Parallels ready for AI ed eseguire uno small language model di terze parti al suo interno, mentre sono completamente disconnessi da Internet. Il pacchetto offre ambienti offline e sicuri e consente agli utenti di personalizzare le risorse e disabilitare l’accesso alla rete per una maggiore privacy. Per saperne di più, è possibile consultare il sito di Parallels. Compatibilità con macOS Sequoia : Gli utenti possono utilizzare i nuovi strumenti di scrittura AI di Apple (dove e quando disponibili) con le app Windows, accedere all’ID Apple nelle macchine virtuali macOS su Apple silicon e altro ancora (disponibile al rilascio di macOS Sequoia).

: Gli utenti possono utilizzare i nuovi strumenti di scrittura AI di Apple (dove e quando disponibili) con le Windows, accedere all’ID Apple nelle macchine virtuali macOS su Apple silicon e altro ancora (disponibile al rilascio di macOS Sequoia). Supporto Windows 11 24H2 : Le ottimizzazioni garantiscono che i flussi di lavoro degli utenti rimangano ininterrotti durante l’esecuzione di applicazioni Windows legacy, che ottengono un aumento delle prestazioni fino all’80% – afferma Parallels – per alcuni carichi di lavoro grazie all’emulatore Prism migliorato integrato in Windows 11 su Arm.

: Le ottimizzazioni garantiscono che i flussi di lavoro degli utenti rimangano ininterrotti durante l’esecuzione di applicazioni Windows legacy, che ottengono un aumento delle prestazioni fino all’80% – afferma Parallels – per alcuni carichi di lavoro grazie all’emulatore Prism migliorato integrato in Windows 11 su Arm. Compatibilità perfetta con le applicazioni Windows grazie alla nuova tecnologia delle cartelle condivise: Migliora le prestazioni con una serie di applicazioni e installer, come Mathematica o NinjaTrader, e offre operazioni fino a 4 volte più veloci sui file Mac nelle macchine virtuali Linux.

Per le aziende, la nuova Enterprise Edition include il Management Portal: Parallels la descrive l’offerta più avanzata, progettata per le organizzazioni che necessitano di maggiore controllo, visibilità ed efficienza nella gestione delle macchine virtuali Parallels Desktop e delle politiche di sicurezza. La nuova edizione sblocca un’opzione di licenza avanzata che supporta sia l’SSO che la licenza a volume, il supporto premium e l’onboarding. Inoltre, Parallels Desktop ha ottenuto un report SOC 2 Type 2 e si sottopone regolarmente a penetration test di terze parti, sostenendo gli standard di sicurezza e affidabilità.

Novità per professionisti IT e sviluppatori:

Servizi DevOps migliorati : Creazione di software in macchine virtuali Windows, Linux e macOS su Mac ovunque.

: Creazione di software in macchine virtuali Windows, Linux e macOS su Mac ovunque. Visual Studio Code Extension potenziata : Semplifica l’accesso al pacchetto AI e integra Microsoft Copilot, consentendo agli utenti di controllare le macchine virtuali utilizzando il linguaggio naturale.

: Semplifica l’accesso al pacchetto AI e integra Microsoft Copilot, consentendo agli utenti di controllare le macchine virtuali utilizzando il linguaggio naturale. Snapshots e OCR-powered Packer: Funzioni migliorate per le macchine virtuali macOS sui Mac Apple Silicon.

Per maggiori dettagli su tutte le nuove funzionalità di Parallels Desktop, è possibile visitare il sito di Parallels.

Parallels Desktop per Mac è uno strumento di virtualizzazione destinato ai professionisti, agli sviluppatori e ai singoli individui, sia per accedere alle applicazioni Windows, sia per sviluppare o testare software, sia per eseguire più sistemi operativi (come Windows, Linux o altre versioni di macOS) simultaneamente sui computer Mac.

Le edizioni Standard, Pro e Business di Parallels Desktop 20 per Mac possono essere acquistate o aggiornate sul sito del produttore o presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.