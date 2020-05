Paolo Ardemagni a capo delle vendite di SentinelOne

SentinelOne ha annunciato la nomina di Paolo Ardemagni alla guida del team di vendita nell’Europa continentale, per trarre il massimo vantaggio dalle opportunità di espansione sul mercato della sua piattaforma edge-to-edge Singularity.

SentinelOne è una soluzione di cybersecurity che riunisce prevenzione, rilevamento, risposta e ricerca delle minacce in un’unica piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per proteggere endpoint, container, cloud workload e dispositivi IoT.

Ardemagni ha una lunga esperienza di successo di 28 anni nello sviluppo del business della cybersecurity aziendale, che lo ha visto costruire e far crescere team di vendita locali e lavorare a stretto contatto con i partner di canale.

Paolo Ardemagni ha infatti svolto un ruolo chiave nel lancio sul mercato della prima generazione di antivirus per endpoint nei primi anni 90, divenendo VP Southern Europe & MEA presso Symantec prima di ricoprire posizioni simili in numerose aziende leader del mercato informatico, tra cui Verisign e Check Point.

Secondo Ardemagni, come riporta una nota, “La tecnologia SentinelOne ha cambiato tutto in questo mercato: ho seguito l’azienda per un po’ di tempo. Il punto di svolta è l’intelligenza artificiale e il modo in cui possiamo fornire una protezione autonoma per qualsiasi caso d’uso su un endpoint aziendale, IoT e cloud. Mentre altri stanno perdendo forza sul mercato, il nostro slancio continua a crescere, alimentato da una piattaforma potente ma semplice, una rete in rapida crescita di grandi partner e un team di grande talento”.