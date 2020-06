Panasonic sempre più rugged con il nuovo Toughbook A3

Panasonic amplia la sua nota gamma di dispositivi industriali Android con il lancio del Toughbook A3, un tablet fully rugged con display da 10,1 pollici.

In linea con la crescente richiesta da parte delle aziende di tablet e dispositivi handheld con sistema operativo Android, il Toughbook A3 è ideato per il personale dei servizi di emergenza e delle utility, per gli agenti che lavorano sul campo, per gli operatori dei trasporti, della logistica e per il settore automotive.

Il dispositivo, fully rugged, è dotato di una batteria con autonomia di 9 ore (con batterie standard) o 15,5 ore (con batterie opzionali più grandi e di doppia capacità) per garantire la copertura del turno di lavoro senza soluzione di continuità.

Toughbook A3 è progettato per un utilizzo e una visualizzazione ottimale in tutte le condizioni meteo e di luce, e offre un’ampia gamma di porte opzionali che possono essere configurate per rispondere ai diversi bisogni della forza lavoro sul campo.

Il Toughbook A3 supporta inoltre Panasonic COMPASS 2.0, la suite di strumenti di gestione aziendale per i tablet rugged e dispositivi mobili Panasonic Toughbook con sistema operativo Android.

Il Toughbook A3 è equipaggiato resistere all’acqua e alla polvere (IP65) ed è testato per le cadute fino a 1,5 metri.

Il device utilizza il sistema operativo Android 9 Pie, con CPU Qualcomm Octa-Core SDM660 (1.8GHz-2.2GHz) con supporto a lungo termine, 4 Gbyte di memoria e storage eMMC aumentato a 64 Gbyte.

Il display da 10,1 pollici (1920×1200) offre visibilità elevata, ed è progettato per un facile utilizzo e visione ottimale sia all’interno che all’esterno. Il display touchscreen 10-point può essere usato a mani nude, con i guanti da lavoro o con la penna capacitiva per prendere appunti o raccogliere firme in maniera accurata, anche sotto la pioggia. Il Toughbook A3 è dotato di fotocamera frontale e microfono per effettuare videoconferenze, e di fotocamera posteriore con flash per scattare foto o salvare documenti.

Il Toughbook A3 è disponibile con un’ampia gamma di interfacce business, tra cui USB Type-C (USB 3.0) e USB Type-A (USB 2.0). Sono disponibili 3 porte opzionali, personalizzabili con 5 diverse combinazioni per adattare il device a specifiche richieste aziendali, incluso lettore smartcard opzionale, lettore barcode o porta USB Type-A (USB 2.0 aggiuntiva).

Pensato anche per un utilizzo su ogni tipo di veicolo, il Toughbook A3 può essere facilmente montato su dock, e non ha rivali in fatto di capacità di comunicazione grazie al Bluetooth 5.0, in grado di offrire uno scambio di dati più veloce o comunicazioni su lunghe distanze. Supporta inoltre WLAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w con funzionalità MIMO. Il Toughbook A3 è ottimizzato per l’utilizzo del Global Positioning con Galileo e GPS in Europa, GLONASS in Russia, QZSS in Giappone e supporta Beidou in Cina.

Toughbook A3 è disponibile con set di accessori e garanzia standard di 3 anni, e sarà disponibile a partire da agosto 2020. Il prezzo consigliato è di 1.328€ + IVA per la configurazione base.