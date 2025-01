Panasonic Connect Europe ha un nuovo CEO: è Shusuke Aoki

Panasonic nomina Shusuke Aoki CEO e MD di Panasonic Connect Europe (PCOEU), con sede a Wiesbaden, in Germania.

L’ex Chief Transformation Officer, che ha vissuto e lavorato in Europa negli ultimi 14 anni, guiderà l’organizzazione nel supportare le società europee clienti nell’affrontare le attuali sfide socio-economiche attraverso l’impiego delle più recenti innovazioni tecnologiche. Forte di una vasta esperienza B2B e B2G, Aoki ha con successo guidato team nella vendita di soluzioni chiavi in mano, nell’ingegneria di sistema, nel marketing e nella tranformation in Giappone, Stati Uniti ed Europa prima di accettare questo ruolo.

Succede a Hiroyuki Nishiuma, che ha guidato con successo l’azienda durante la pandemia.

Aoki ha commentato: “Le imprese europee si trovano ad affrontare una serie di sfide difficili, tra cui le pressioni sull’energia e sui prezzi e l’interruzione della catena di approvvigionamento in un contesto di incertezza geopolitica. Panasonic Connect Europe aiuterà le organizzazioni ad affrontare queste sfide attraverso l’implementazione di soluzioni tecnologiche trasformative”.

L’organizzazione business-to-business e focalizzata sul settore pubblico aiuta i propri clienti con una gamma di prodotti innovativi e sistemi e servizi integrati. Nel settore manifatturiero, sta aiutando ad automatizzare le fabbriche dalla ricezione dei componenti, alla produzione fino alla distribuzione. Nella catena di approvvigionamento, sta combinando le soluzioni di intelligenza artificiale all’avanguardia della sua controllata BlueYonder con le tecnologie di rete edge, come i sensori e la robotica, per reinventare il modo in cui i suoi clienti consegnano. I suoi tablet rugged Toughbook, notebook e soluzioni wrap-around stanno trasformando la produttività della forza lavoro mobile. Infine, nei settori dell’intrattenimento, dell’istruzione e delle aziende, le tecnologie AV, di collaborazione e di trasmissione stanno contribuendo a reinventare il modo in cui questi settori operano.

Aoki ha aggiunto: “Attraverso la nostra incessante attenzione all’innovazione dei prodotti e al miglioramento dei servizi, aiuteremo i nostri clienti a diventare più efficienti, più produttivi e più redditizi, consentendo loro di utilizzare le ultime tecnologie per rimanere agili e ottenere un vantaggio competitivo nei loro settori industriali”.

Aoki porta con sé una vasta conoscenza del settore e solide credenziali di leadership quando assume il ruolo di CEO della società. La sua esperienza di lavoro in tre continenti a fianco di aziende e clienti del settore pubblico ha fornito una prospettiva unica del panorama aziendale globale, della geopolitica e di come le tecnologie dirompenti possono essere utilizzate per trasformare in meglio le organizzazioni e la società.