Pagamenti digitali in Italia, accordo fra Bancomat e SIA

Bancomat Spa ha sottoscritto un “Memorandum of Understanding” con Sia per creare una nuova filiera per i sistemi di pagamento e prelievo Bancomat, PagoBancomat e Bancomat Pay in grado di re-ingegnerizzare e ammodernare i servizi, creando le condizioni per abilitare il circuito domestico anche a livello internazionale.

Bancomat S.p.A. e Sia mirano allo sviluppo di una nuova filiera dei pagamenti Bancomat che prevedrà una miglior governance del circuito secondo un modello centralizzato per mezzo di un Hub Tecnologico gestito da Bancomat.

Il “Memorandum of Understanding” prevede infatti lo sviluppo da parte di Sia per Bancomat di un nuovo Hub tecnologico, che sarà operativo entro il 31 dicembre 2024 al servizio dei processor, delle banche e di tutti gli operatori della filiera e la costituzione di una NewCo dedicata alla gestione delle attività di processing di Bancomat, PagoBancomat e Bancomat Pay destinata a operare in concorrenza con gli altri processor.

Gli elementi del MoU saranno specificati negli Accordi che verranno sottoscritti dalle parti entro il 31 dicembre 2021.