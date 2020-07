Pagamenti contactless sotto i 50 euro senza PIN dal 2021

Bancomat, Mastercard e Visa sono unite nel supportare esercenti e consumatori nell’utilizzo della tecnologia contactless e rendere il momento dell’acquisto più semplice e sicuro

Le tre realtà dei pagamenti hanno lavorato negli ultimi mesi per rendere possibile l’adozione di una nuova soglia per le transazioni con le carte di pagamento contactless in Italia.

Il risultato è che a partire dal 1 gennaio 2021 gli istituti di credito avvieranno un progressivo aumento della soglia per pagamenti contactless a 50 euro, al di sotto dei quali non sarà più previsto l’inserimento del codice PIN.

La decisione che segna un nuovo traguardo per il settore, datoche si prepara a raddoppiare la soglia rispetto a quella attualmente in vigore di 25 euro.

La finalità, è chiaro, è rispondere ai nuovi bisogni dei consumatori digitali, perseguendo un pagamento semplice, rapido e sicuro.

Gli attori dei pagamenti digitali (banche ed esercenti) adatteranno strumenti e processi per l’implementazione e l’attuazione operativa della nuova misura a partire dal prossimo anno.