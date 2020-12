Ovhcloud collabora con Shellrent per infrastrutture e servizi

La cooperazione tra Ovhcloud e Shellrent si basa sulla costante ricerca e innovazione di entrambe le aziende nei processi di automazione, al fine di offrire ai clienti servizi e infrastrutture altamente performanti ed efficienti, capaci di affrontare le sfide di business del nuovo scenario digitale.

In questo contesto, la stabilità e l’affidabilità dell’infrastruttura Ovhcloud, unita alla sua velocità, hanno rappresentato fin da subito per Shellrent le caratteristiche ideali di un partner, con cui garantire sicurezza ed elevate performance dei servizi. Una partnership che inserisce Shellrent come Partner Advanced di Ovhcloud, consolidando il proficuo rapporto di collaborazione decennale tra i due player.

L’offerta di Shellrent include servizi integrati di ultima generazione e soluzioni tecnologiche ad elevato valore aggiunto con una particolare attenzione alla sicurezza, tutelata attraverso un framework di lavoro in cui ogni processo aziendale, dall’ingegnerizzazione dei servizi al rilascio di nuovi software, viene controllato e analizzato in ogni dettaglio.

Grazie alla visione comune e a una costante ricerca, Shellrent offre misure di sicurezza per tutelare i clienti, studiando processi aziendali innovativi che vanno dall’ingegnerizzazione dei servizi all’aggiornamento dei software. La sicurezza e la stabilità garantite dai 31 data center di Ovhcloud hanno permesso a Shellrent di gestire un bacino d’utenza importante, proponendo soluzioni condivise e riuscendo a consegnare ai clienti finali servizi già configurati in pochi istanti.

Nota di merito è il supporto costante che Shellrent offre a tutti i suoi clienti tramite consulenza e assistenza personalizzata integrata in tutti i servizi tramite una serie di attività a valore aggiunto come l’analisi predittiva dello stato di salute dei servizi, intervenendo in automatico per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

La collaborazione tra Shellrent e Ovhcloud si basa dunque su valori condivisi come l’attenzione alla qualità dei data center e dell’infrastruttura, unita alla continua ricerca di soluzioni per implementare misure di sicurezza innovative e supportare la gestione di clienti in tutti i processi di innovazione tecnologica.

Questo importante traguardo rientra nel Partner Program di Ovhcloud, ideato per supportare al meglio la trasformazione digitale delle organizzazioni, facilitandone la formazione, il supporto commerciale e tecnico sulle soluzioni Ovhcloud. Tale programma è rivolto alle organizzazioni che supportano i loro clienti finali nella migrazione verso le soluzioni Ovhcloud, siano essi rivenditori o fornitori di servizi in settori quali system integration, facility management e consulenza.

Attualmente Ovhcloud offre due livelli di partnership per permettere ai clienti di sfruttare al meglio le soluzioni: partnership standard e, come per Shellrent, Advanced Partner che include anche l’accesso a un supporto dedicato e personalizzato, compreso il monitoraggio e la revisione dei singoli obiettivi annuali e delle performance, un Account manager dedicato, maggiore visibilità nella Partner Directory di Ovhcloud e la partecipazione a tavole rotonde dei partner per condividere roadmap e feedback.

Come principale sviluppo del suo programma partner, Ovhcloud intende aggiungere molti punti di contatto con i suoi team di esperti per rafforzare ulteriormente la formazione e il monitoraggio dei partner a livello tecnico e commerciale.

Il Partner Program di Ovhcloud a livello globale conta oggi circa 600 Partner attivi di cui oltre il 50% sono Advanced Partner; in Italia puntiamo a un numero limitato di aziende che vengono seguite con degli account dedicati e con l’obiettivo di sviluppare un business plan condiviso.