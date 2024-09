OVHcloud lancia Managed Rancher Service per una gestione avanzata delle applicazioni

OVHcloud ha annunciato la disponibilità a livello globale di Managed Rancher Service. Il nuovo servizio Managed Rancher mira a introdurre le organizzazioni nell’era del Multi Cloud e va ad aggiungersi a un portafoglio Public Cloud in crescita, composto da oltre 40 prodotti e soluzioni che comprendono un totale di 8 servizi diversi: sicurezza, calcolo, storage, database, servizi di rete, analytics, AI e quantum. Poiché le organizzazioni ora si affidano a cloud differenti (Public, Private, on premise, ecc…), OVHcloud sostiene questa nuova tendenza fornendo un servizio gestito che offre controllo, sicurezza e produttività, il tutto con i vantaggi di un cloud affidabile e reversibile, senza vendor lock-in.

Lo scorso aprile, in occasione di KubeCon 2024, il Gruppo ha presentato per la prima volta la versione Beta del suo Managed Rancher Service. OVHcloud Managed Rancher Service è ora disponibile e utilizza Rancher, lo strumento di orchestrazione leader del settore e più diffuso nella community, rivolgendosi a organizzazioni di medie e grandi dimensioni dotate di più cluster o un’architettura multi-cloud. La soluzione completa di gestione Rancher Kubernetes è stata sviluppata in stretta collaborazione con SUSE, per distribuire ed eseguire Kubernetes ovunque e su scala, supportando efficacemente le moderne piattaforme di app. Il servizio Rancher gestito di OVHcloud unifica i cluster Kubernetes per offrire operazioni coerenti e gestione dei carichi di lavoro, il tutto con una sicurezza di livello enterprise.

“Siamo entusiasti che OVHcloud offra la soluzione Rancher di SUSE ai suoi clienti in tutto il mondo. La dedizione di SUSE all’open source e all’innovazione, unita alla copertura globale di OVHcloud, consentirà alle aziende e alle organizzazioni di tutto il mondo di adottare senza soluzione di continuità le tecnologie cloud native attraverso Rancher, la piattaforma open source di gestione dei container aziendali più diffusa”, ha dichiarato Peter Smails, SVP, General Manager, Enterprise Container Management di SUSE.

Disponibile nel portafoglio di prodotti Public Cloud, Managed Rancher Service offre un’implementazione Rancher privata completa che fornisce la gestione e l’orchestrazione di cluster Kubernetes su qualsiasi cloud. Gli utenti e le regole di gestione possono essere controllati attraverso un’unica interfaccia utente con accesso a un catalogo di servizi ampliabile (osservabilità, reti di servizio, ecc…). Le funzionalità di gestione multi-cluster di Rancher consentono alle aziende di portare facilmente i nodi e le infrastrutture esistenti a funzionare sulla solida infrastruttura di OVHcloud. Inoltre, l’architettura multi-tenant di Rancher, le opzioni di autenticazione sicura e le politiche di sicurezza complete migliorano la sicurezza generale e l’isolamento dell’ambiente container.

“Il servizio Rancher gestito di OVHcloud è un’aggiunta fondamentale al nostro Public Cloud, che risponde alle esigenze dei clienti di eseguire i loro carichi di lavoro critici on-premise, sull’Edge o in qualsiasi cloud. Questo nuova testimonianza dimostra con forza il nostro impegno a costruire un cloud aperto e reversibile, supportando efficacemente i casi d’uso di Hybrid Cloud e Multi Cloud”, ha dichiarato Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer di OVHcloud.

