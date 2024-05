OVHcloud lancia i nuovi server dedicati Bare Metal High Grade con processori Intel Xeon Gold

OVHcloud ha annunciato nuovi server dedicati Bare Metal High Grade dotati di processori Intel Xeon Gold di quinta generazione.

I nuovi server Bare Metal, che contribuiscono a democratizzare ulteriormente l’innovazione, sono destinati a carichi di lavoro esigenti, mission critical e sensibili, come il confidential computing, l’HPC e la virtualizzazione. La nuova linea OVHcloud High Grade Bare Metal si avvale della tecnologia Intel TDX e di nuovi acceleratori integrati per aumentarne le prestazioni, rispondendo così alle numerose sfide poste dalle infrastrutture storage e iperconvergenti.

Il cuore delle nuove linee HCI, SDS e STOR di OVHcloud è la microarchitettura Intel Emerald Rapids: essa fornisce maggiore capacità computazionale e memoria più veloce, migliorando al contempo la sicurezza. Tecnologie come Intel TDX sono sinonimo di isolamento rafforzato delle macchine virtuali e offrono la via più semplice per una maggiore sicurezza, conformità e controllo delle applicazioni legacy.

“Siamo orgogliosi di offrire un volume di produzione più elevato e una migliore efficienza con i nostri processori Intel Xeon di quinta generazione, che garantiscono una maggiore riservatezza a livello di macchine virtuali senza compromettere le prestazioni. Grazie ai motori di accelerazione integrati, gli Intel Xeon di quinta generazione accelerano i carichi di lavoro AI, la crittografia, la compressione dei dati e lo spostamento dei dati tra i nodi”, ha dichiarato Jean-Laurent Philippe, CTO di Intel EMEA.

“Siamo entusiasti di rinnovare le nostre soluzioni più evolute con le più recenti e più avanzate opzioni di CPU x86 in configurazioni che rispondono alle numerose esigenze dei nostri clienti, dalla risoluzione delle sfide delle infrastrutture iperconvergenti alla risposta alle crescenti esigenze di storage, il tutto con i vantaggi del nostro trusted cloud, che assicura un rapporto prestazioni-prezzo senza pari“, ha dichiarato Yaniv Fdida, Chief Product Technology Officer OVHcloud.

OVHcloud, nuova linea HGR-HCI e HGR-SDS alimentata da Intel Xeon Gold di quinta generazione

La linea HGR-HCI è destinata alle infrastrutture iperconvergenti. È caratterizzata dalla quinta generazione di processori Xeon Gold di Intel in una configurazione a doppio processore. Partendo da Intel Xeon Gold 5515+ in configurazione 2×8 core (2×16 thread) (HGR-HCI-i1) si arriva a Intel Xeon Gold 6554S in configurazione 2×36 core (2×72 thread) (HGR-HCI-i4). Dotati di 256 GB di memoria DDR5 di base, tutti i modelli HGR-HCI-i sono dotati di un’opzione di archiviazione SSD da 2×960 GB, che può essere ulteriormente personalizzata in fase di ordine con una capacità SSD aggiuntiva fino a 3,84 TB.

La linea HGR-SDS si rivolge alle infrastrutture di storage software defined per casi d’uso quali database, Platform Object Storage e Big Data. La gamma è ora dotata di chip Intel Xeon Gold di quinta generazione in configurazione a doppio processore. Il server Bare Metal HGR-SDS-1 è alimentato da una CPU Intel Xeon Gold 5515+ in configurazione 2×8 core (2×16 thread), mentre HGR-SDS-2 è dotato di Intel Xeon Gold 6542Y in configurazione 2×24 core (2×48 thread). Entrambi gli HGR-SDS-1 e HGR-SDS-2 sono dotati di 256 GB di memoria DDR5 (configurabile fino a 1,5 TB) e di un’unità SSD di sistema da 2×960 GB con opzioni di archiviazione basate su SSD a 3,84 TB, 7,68 TB o 15,36 TB.

Anche la variante heavy storage dei server Bare Metal, HGR-STOR, progettata per casi d’uso quali archiviazione, disaster recovery e database, è stata aggiornata: OVHcloud HGR-STOR-1 è ora alimentato da Intel Xeon Gold 6554S in configurazione a singolo processore. Con 36 core e 72 thread, è fornito di 128 GB di DDR5 (fino a 768 GB). L’HGR-STOR-1 è dotato di uno storage basato su SSD da 2x 960 GB e vanta uno storage aggiuntivo fino a 36×22 TB SAS HDD per un totale di ben 792 TB. I clienti possono optare per un’opzione di cache con capacità fino a 2X 15 TB per ottimizzare ulteriormente le prestazioni di archiviazione.

Larghezza di banda garantita e non misurata con rete privata fino a 25 Gbps

I nuovi HGR-HCI-i, HGR-SDS e HGR-STOR-1 di OVHcloud beneficiano di tutti i vantaggi dei server dedicati in termini di flessibilità, controllo, prestazioni e disponibilità, nonché di una larghezza di banda pubblica garantita e non misurata da 1 Gbps a 10 Gbps e di una larghezza di banda privata non misurata fino a 25 Gbps. Grazie a questa offerta, OVHcloud fornisce alle aziende il miglior supporto possibile per i loro carichi di lavoro, ambienti e tecnologie ad hoc, garantendo al contempo costi sempre prevedibili.

Per ottimizzare ulteriormente la resilienza, i nuovi server HGR-HCI-i, HGR-SDS e HGR-STOR-1 di OVHcloud beneficiano di una rete privata costruita da zero per la ridondanza. Con due collegamenti da 25 Gbps, la rete privata di questi server garantisce l’accesso alle applicazioni critiche e ai loro dati, in modo che le operazioni aziendali continuino senza interruzioni.

Protezione dei dati e sostenibilità dei nuovi Bare Metal di OVHcloud

I nuovi server Bare Metal OVHcloud HGR-HCI-i, HGR-SDS e HGR-STOR-1 beneficiano inoltre della nota esperienza di OVHcloud in materia di infrastrutture, offrendo un cloud affidabile in data center ecologici. Grazie ai più elevati standard di sicurezza e protezione dei dati, come la certificazione ISO 27001 e l’HDS, i clienti possono beneficiare di un Cloud affidabile. I data center di OVHcloud sfruttano l’esclusivo modello industriale dell’azienda, con un sistema di raffreddamento ad acqua che contribuisce a un cloud sostenibile, e che consente di raggiungere i migliori indici PUE/WUE del settore

Disponibilità

I modelli Bare Metal HGR-HCI-i1 (2x8c/16t), HGR-HCI-i2 (2x16c/32t), HGR-HCI-i3 (2x24c/48t), HGR-HCI-i4 (2x36c/72t) sono già ordinabili. Bare Metal HGR-SDS-1 (2x8x/16t) e HGR-SDS-2 (2x24c/48t) sono disponibili da subito. La disponibilità del Bare Metal HGR-STOR-1 è prevista per la fine del mese di maggio.

I nuovi HGR-HCI-I, HGR-SDS e HGR-STOR sono disponibili nei nostri data center in Canada, Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, USA e APAC