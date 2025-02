OVHcloud e Serco insieme per DestinE, la piattaforma AI per il clima sostenibile

OVHcloud e Serco sono insieme per la realizzazione di DestinE Platform. Avvalendosi di tecnologie all’avanguardia, tra cui l’Intelligenza Artificiale, la piattaforma ottimizza l’utilizzo dei dati provenienti dall’osservazione della Terra e dei Digital Twins, agendo come modelli avanzati che replicano i sistemi ambientali, per assistere l’adattazione al cambiamento climatico.

L’iniziativa Destination Earth, sponsorizzata dalla Commissione Europea, è stata affidata a tre enti che rappresentano l’eccellenza europea nel settore: ESA (European Space Agency), responsabile della piattaforma, EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) e ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

La piattaforma DestinE assume un’importanza fondamentale in questo momento storico, sostenendo la Commissione Europea nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e contribuendo direttamente al Green Deal europeo e alla Strategia Digitale.

La piattaforma DestinE è online con obiettivi ambiziosi

DestinE Platform è ora accessibile agli utenti. Uno degli ambiziosi obiettivi della piattaforma DestinE è la creazione di un accurato gemello digitale del Pianeta Terra. Questo strumento è progettato per monitorare e simulare gli effetti dei fenomeni naturali e delle attività umane, prevedere eventi estremi offrendo informazioni precise e tempestive in merito a proiezioni su scala multidecennale, previsioni ad alta risoluzione e simulazioni on-demand. Tali dati supportano la progettazione di strategie di adattamento e politiche mirate ad affrontare le sfide climatiche.

Tecnologie cloud di ultima generazione al centro della piattaforma

Nell’ambito della piattaforma DestinE, l’Agenzia Spaziale Europea necessita di soluzioni che consentano la rapida elaborazione di grandi moli di dati con occhio sempre attento all’ottimizzazione delle risorse.

Grazie a tecnologie all’avanguardia per la gestione e l’elaborazione dei dati, misure di sicurezza di alto livello, una flessibilità integrata e una scalabilità semplificata, le soluzioni PaaS di OVHcloud supportano la piattaforma DestinE nell’elaborazione dei dati satellitari e dei modelli climatici digitali. Grazie a un ampio portfolio che coniuga performance elevate, flessibilità e scalabilità delle soluzioni, OVHcloud abilita i servizi della piattaforma DestinE specializzati nel processare i dati satellitari e i modelli climatici digitali, affinché possano fornire informazioni accurate e in tempo reale agli utenti.

Per rispondere alle specifiche esigenze della piattaforma verranno utilizzate i seguenti servizi:

CPU di ultima generazione e GPU che permettono di rispondere alle varie esigenze di analisi dei dati, inclusi gli algoritmi di intelligenza artificiale più onerosi.

che permettono di rispondere alle varie esigenze di analisi dei dati, inclusi gli algoritmi di intelligenza artificiale più onerosi. Servizi gestiti di orchestrazione come Kubernetes e Rancher che permettono la realizzazione di complesse architetture a microservizi.

che permettono la realizzazione di complesse architetture a microservizi. Un ampio portfolio di Database gestiti, per supportare molteplici tipologie di dati (strutturati, non strutturati e serie temporali).

Inoltre, l’impegno di OVHcloud verso la sovranità dei dati assicura l’applicazione dei principi europei di data privacy e di sicurezza nell’ambito della piattaforma DestinE, dando vita a un ambiente digitale altamente sicuro e consapevole.

L’implementazione del progetto si integra anche perfettamente con il consolidato impegno di OVHcloud verso un’innovazione sostenibile, riflesso nei suoi valori fondamentali, come l’utilizzo del watercooling. Questa tecnologia ha permesso al leader europeo del cloud di raggiungere livelli di efficienza energetica (PUE 1,26) e utilizzo dell’acqua (WUE 0,37) tra i migliori del settore per i data center.

Serco e il ruolo chiave nello sviluppo della piattaforma DestinE

Serco, forte della sua consolidata esperienza nella fornitura di servizi a istituzioni internazionali nel settore spazio, guida il consorzio industriale incaricato dello sviluppo e dell’implementazione della piattaforma DestinE. L’azienda gioca un ruolo centrale in un ecosistema collaborativo, che è al centro della piattaforma, oltre a fornire supporto alla comunità degli utenti e a gestire l’integrazione di servizi e applicazioni esterni. Le responsabilità di Serco includono la progettazione, la manutenzione e l’evoluzione continua della piattaforma, garantendo miglioramenti costanti per massimizzare la funzionalità e migliorare le performance. Serco, con il suo impegno costante nell’adozione di tecnologie avanzate, è dedicata a promuovere soluzioni innovative, in linea con gli obiettivi strategici dell’iniziativa DestinE, che favoriscano un impatto positivo sul futuro.

“Siamo orgogliosi di sostenere il progetto DestinE Platform a fianco del nostro partner Serco e contribuire attivamente nell’affrontare le numerose sfide legate al cambiamento climatico,” afferma Caroline Comet Fraigneau, Chief Sales Officer di OVHcloud. “Oggi celebriamo una partnership fondata sulla fiducia reciproca, che si è trasformata in una collaborazione di grande rilevanza strategica. Siamo orgogliosi di contribuire con alti livelli di innovazione, autonomia e sovranità a questa iniziativa storica. Grazie al connubio di prestazioni, flessibilità e scalabilità delle soluzioni cloud, questa collaborazione definisce nuovi standard di eccellenza.”

“Siamo entusiasti di proseguire questa collaborazione con OVHcloud nell’ambito dell’espansione della DestinE Platform” dichiara Guido Vingione, Business Development Director, Space di Serco Europe. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso l’innovazione e la sostenibilità, permettendoci di affrontare con strumenti avanzati le sfide legate al cambiamento climatico. Grazie a questa sinergia, uniamo competenze e tecnologie all’avanguardia per garantire un’infrastruttura resiliente, flessibile e altamente performante. La nostra partnership si basa su una visione condivisa di eccellenza e autonomia tecnologica, e siamo orgogliosi di contribuire a un’iniziativa di tale rilevanza strategica per il futuro digitale