OVHcloud rafforza il cloud sovrano per università e centri di ricerca

OVHcloud rafforza la propria presenza nel mondo dell’istruzione e della ricerca europea aggiudicandosi il contratto per il Framework OCRE 2024, l’accordo quadro promosso da GÉANT per l’adozione di servizi cloud conformi alle normative UE. L’intesa, attiva da febbraio 2025 e valida per cinque anni, consente alle istituzioni accademiche e di ricerca di nove Paesi europei – tra cui Italia, Francia, Germania e Regno Unito – di accedere in modo semplificato a soluzioni cloud sovrane e ad alti standard di sicurezza.

Un accesso semplificato al cloud per università e centri di ricerca

Il Framework OCRE 2024 nasce con l’obiettivo di ridurre la complessità burocratica e tecnica nell’approvvigionamento di servizi cloud per il settore pubblico della ricerca e dell’istruzione. In questo contesto, OVHcloud mette a disposizione il proprio portafoglio di Public Cloud, che include oltre quaranta servizi tra infrastruttura e piattaforme PaaS, pensati per supportare progetti scientifici, ambienti di calcolo avanzato e applicazioni data-intensive. L’accordo facilita l’integrazione di queste tecnologie nei flussi operativi degli enti, accelerando i percorsi di trasformazione digitale.

Collaborazioni scientifiche, sostenibilità e calcolo avanzato

L’iniziativa si inserisce in una strategia di lungo periodo che vede OVHcloud impegnata in progetti con istituti di ricerca europei, come INRIA, in ambiti che spaziano dalla progettazione del cloud alla misurazione dell’impatto ambientale delle applicazioni cloud-native. Tra i programmi citati figurano iniziative orientate alla riduzione dell’impronta ambientale e allo sviluppo di metodologie scientifiche per un utilizzo più efficiente delle risorse.

Parallelamente, il Gruppo investe nel quantum computing, sia attraverso il supporto a infrastrutture di ricerca come il computer fotonico MosaiQ, sia con lo sviluppo di una Quantum Cloud Platform che rende accessibili emulatori quantistici e, in prospettiva, QPU in modalità as-a-service. L’obiettivo dichiarato è rendere il calcolo avanzato più accessibile all’ecosistema europeo dell’innovazione.

Sovranità dei dati e ruolo strategico del cloud europeo

Con l’ingresso nel Framework OCRE, OVHcloud consolida il proprio posizionamento come partner tecnologico per università e centri di ricerca, in una fase in cui la sovranità dei dati è diventata un tema centrale per le politiche digitali europee. Come ha sottolineato John Gazal, Vice Presidente Sud Europa di OVHcloud, “in un momento in cui la sovranità dei dati è diventata un tema così cruciale, come principale fornitore cloud europeo siamo orgogliosi di essere stati selezionati da GÉANT come uno dei fornitori cloud ufficiali, per facilitare l’accesso alle risorse cloud delle istituzioni accademiche e di ricerca europee”. Un passaggio che evidenzia come l’adozione di infrastrutture cloud sovrane sia sempre più considerata un fattore abilitante per l’innovazione e la competitività del sistema europeo della ricerca.