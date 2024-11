OVHcloud annuncia la prima regione 3-AZ in Italia entro il 2025

In occasione dell’OVHcloud Summit 2024, il cloud provider europeo ha annunciato un’importante novità per il mercato italiano: entro il 2025 sarà operativa a Milano la prima Regione 3-AZ al di fuori della Francia.

Questa nuova infrastruttura cloud rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di espansione globale di OVHcloud, ponendo l’Italia al centro dello sviluppo tecnologico europeo.

La Regione 3-AZ di Milano offrirà un’ampia gamma di soluzioni cloud, tra cui IaaS e PaaS, progettate per garantire elevate prestazioni, resilienza e sicurezza. Saranno disponibili servizi avanzati come Compute, Storage, Database-as-a-Service, Kubernetes gestiti e altre soluzioni Public Cloud, ideali per rispondere alle esigenze di aziende che richiedono infrastrutture affidabili e scalabili.

Per OVHcloud un passo avanti nel mercato italiano

Questa nuova regione è pensata per soddisfare le richieste crescenti di sovranità digitale e performance, puntando a migliorare l’accesso ai servizi cloud in Italia e a rafforzare la resilienza dei sistemi IT. La scelta di Milano non è casuale: la città rappresenta un hub strategico per il business e l’innovazione, con una domanda crescente di infrastrutture cloud locali.

Innovazione e sostenibilità al centro

Cosa sono le Regioni 3-AZ di OVHcloud? Le Regioni 3-AZ (Availability Zone) di OVHcloud sono infrastrutture cloud avanzate che garantiscono elevati livelli di resilienza, affidabilità e performance. Ogni regione è composta da tre data center indipendenti (zone di disponibilità), interconnessi tra loro e progettati per resistere a guasti hardware o disservizi locali. Questa configurazione permette di: •Migliorare la disponibilità: garantendo un uptime elevato per applicazioni critiche. •Aumentare la resilienza: i dati e i servizi sono distribuiti tra più zone, riducendo il rischio di interruzioni. •Ottimizzare la scalabilità: offrendo alle aziende un’infrastruttura pronta a crescere con le loro esigenze.

OVHcloud continua a distinguersi per il suo impegno verso un cloud sostenibile e accessibile, mantenendo la leadership nell’offerta di soluzioni scalabili e ad alte prestazioni. La Regione 3-AZ di Milano rappresenta una naturale evoluzione in questa direzione, combinando tecnologia avanzata e rispetto per l’ambiente, grazie a un’efficienza energetica superiore e un carbon footprint ridotto.

L’espansione globale di OVHcloud

La nuova Regione 3-AZ a Milano fa parte di un piano più ampio che prevede la creazione di altre cinque regioni simili in Europa, Nord America e Asia-Pacifico entro i prossimi anni. Questo dimostra l’ambizione di OVHcloud di consolidare la sua presenza globale, rispondendo alle esigenze più stringenti di resilienza e sovranità tecnologica.

Con l’arrivo della Regione 3-AZ di Milano, OVHcloud si prepara ad un forte impatto nel panorama cloud italiano, offrendo alle aziende un’infrastruttura avanzata e sovrana, in grado di sostenere la loro crescita nel lungo termine. Un passo avanti per il futuro del cloud europeo e un’opportunità importante per il mercato italiano di rafforzare la propria posizione come leader tecnologico.

