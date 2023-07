Overture Maps Foundation: le mappe diventano open e interoperabili

La Overture Maps Foundation (OMF), uno sforzo collaborativo per abilitare prodotti cartografici aperti e interoperabili, attuali e di prossima generazione, ha annunciato il rilascio del suo primo open map dataset.

La release milestone Overture 2023-07-26-alpha.0 include quattro livelli di dati unici: luoghi di interesse (POI), edifici, rete di trasporto e confini amministrativi. Questi layer, che combinano varie fonti di dati cartografici open, sono stati convalidati e combinati attraverso una serie di controlli di qualità e sono stati rilasciati nell’Overture Maps data schema, reso pubblico nel giugno 2023.

Il dataset Places include dati su oltre 59 milioni di luoghi in tutto il mondo e sarà un elemento fondamentale per la navigazione, la ricerca locale e molte altre applicazioni basate sulla localizzazione. I dataset sono disponibili per il download sul sito della Overture Maps Foundation.

Fondata nel dicembre 2022 da Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft e TomTom, Overture Maps Foundation comprende oggi più di una dozzina di aziende dei settori della mappatura, geospaziale e della tecnologia, tra cui i nuovi membri Esri, Cyient, InfraMappa, Nomoko, Precisely, PTV Group, SafeGraph, Sanborn e Sparkgeo.

La collaborazione si basa sulla premessa che i dati cartografici devono essere un patrimonio condiviso per supportare le applicazioni future. Con l’aumento dei requisiti di accuratezza, ricorrenza e attribuzione nelle mappe per soddisfare le esigenze degli utenti, i costi e le complessità della raccolta e della manutenzione dei dati cartografici globali sono cresciuti oltre le capacità di ogni singola organizzazione, secondo i promotori dell’iniziativa.

Nel nuovo dataset sono presenti quattro data layer unici.

Places of Interest: il data layer Places dell’Overture Maps Foundation comprende oltre 59 milioni di record POI che non sono stati precedentemente rilasciati come dati open. Questo set di dati, derivato dai dati forniti all’OMF dai membri fondatori Meta e Microsoft, fornisce una base significativa di dati sui luoghi a livello mondiale. La community di Overture combinerà i dati migliori da tutte le risorse disponibili, compresi i dati governativi aperti, i dati di mappatura locale in crowdsourcing, le tecniche di AI/ML e altro ancora, per migliorare, aggiornare ed estendere i dati su base continua. Il dataset Places è concesso in licenza CDLA Permissive v2.0, una licenza open data permissiva, e può essere utilizzato liberamente da tutti i costruttori di mappe o fornitori di servizi di localizzazione.

Buildings: il layer Buildings dell’OMF comprende oltre 780 milioni di footprint di edifici in tutto il mondo. Questo layer è stato sviluppato combinando vari progetti di dati aperti, tra cui OpenStreetMap, le impronte di edifici generate dall’intelligenza artificiale di Microsoft ed Esri.

Transportation: il livello Transportation dell’Overture Maps Foundation rappresenta una rete stradale mondiale derivata dai dati del progetto OpenStreetMap. Questi dati costruiti dalla community sono stati rielaborati nel formato Overture, che fornisce una segmentazione coerente dei dati e un sistema di riferimento lineare per supportare l’aggiunta di dati come i limiti di velocità o il traffico in tempo reale.

Administrative Boundaries: un set di dati aperti a livello globale sui confini amministrativi nazionali e regionali; questi dati includono nomi di regioni che sono stati tradotti in oltre 40 lingue diverse per supportare l’uso internazionale.

Tutti i data layer sono stati formattati secondo lo schema di dati recentemente lanciato dall’OMF, progettato per consentire agli sviluppatori di servizi cartografici di inserire e utilizzare i dati delle mappe in modo standard e documentato, e saranno interoperabili.

L’Overture Maps Foundation sta rilasciando i dati pubblicamente per sollecitare il feedback del pubblico., che può essere inviato anche su GitHub. Le versioni future integreranno nuove fonti di dati aperti, un’ulteriore trasformazione di questi data layer nello schema OMF e l’implementazione del Global Entity Reference System, un sistema di ID stabili che consente di aggiungere dati coerenti alle caratteristiche della mappa.