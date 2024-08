Outbrain annuncia l’acquisizione di Teads: affare da 1 miliardo di dollari

Outbrain ha annunciato oggi di aver concluso un accordo definitivo per l’acquisizione di Teads, piattaforma video omnichannel globale, per 1 miliardo di dollari.

Il corrispettivo totale stimato per l’acquisizione di Teads da parte di Outbrain è di circa 1 miliardo di dollari, su una base priva di liquidità e di debiti, comprendente un pagamento anticipato di 725 milioni di dollari, soggetto a rettifiche standard, e un pagamento differito in contanti di 25 milioni di dollari.

La combinazione strategica riunirà due dei nomi più noti della pubblicità digitale per creare una soluzione pubblicitaria omnichannel end-to-end per l’open internet.

La transazione combinerà la tecnologia di performance guidata dall’intelligenza artificiale di Outbrain con le soluzioni leader di Teads per il video e il branding, unendo le capacità altamente complementari delle aziende in una soluzione completa di full-funnel per gli inserzionisti. La società combinata fornirà agli inserzionisti un accesso unificato alle esperienze mediatiche più coinvolgenti e di valore per i consumatori, dalla CTV allo shopping online.

Una volta completata, la società rappresenterà una rottura rispetto alle piattaforme consolidate che basano il loro valore principalmente sulle visualizzazioni e sulle impressioni. L’azienda combinata intende invece concentrarsi sulla fornitura di risultati più tangibili, come l’attenzione, il coinvolgimento profondo e le conversioni di e-commerce, attraverso la moltitudine di ambienti premium precedentemente frammentati su Internet aperto, compresa la TV connessa.

“Si tratta di una transazione trasformativa, che consente di creare una vera e propria piattaforma end-to-end e full-funnel per l’open Internet”, ha dichiarato David Kostman, CEO di Outbrain. “La combinazione delle nostre offerte altamente complementari accelera la nostra visione di diventare il partner di riferimento per ottenere risultati significativi per i brand attraverso ambienti mediatici di qualità e premium, scalando al contempo le offerte leader del settore per cui Teads è conosciuta. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che il nostro team di Outbrain ha creato e sono fermamente convinto che con Teads creeremo un enorme valore per i nostri clienti, dipendenti e partner. Credo che questa combinazione e la struttura finanziaria della transazione posizionino Outbrain in modo da fornire un significativo valore per gli azionisti negli anni a venire”.

“Questa combinazione strategica presenta nuove e vaste opportunità per il settore pubblicitario nel suo complesso. In Teads, abbiamo costruito un team di livello mondiale focalizzato sui migliori risultati video e di branding, e abbiamo portato con successo questi punti di forza in CTV negli ultimi anni”, ha dichiarato Bertrand Quesada, Co-Fondatore e Co-CEO di Teads.Il Co-CEO di Teads, Jeremy Arditi, ha aggiunto: “Combinando la nostra esperienza nel video omnichannel con i punti di forza di Outbrain nella previsione e nella performance, siamo pronti a fornire più valore ai nostri clienti e partner che mai. Conoscendo il team di Outbrain da un decennio, sappiamo che stiamo creando una straordinaria azienda combinata focalizzata sull’innovazione e sull’eccellenza”. La transazione riflette l’opportunità di rivoluzionare il panorama pubblicitario offrendo una piattaforma scalabile che collega l’offerta diretta con la domanda diretta, coltivando il pubblico e ottimizzando i risultati di marketing dalla scoperta all’acquisto.

Questa combinazione affronterà la scelta autolimitante tra branding e performance che gli operatori del marketing devono attualmente affrontare quando fanno pubblicità su Internet. Di conseguenza, la società combinata sarà ben posizionata per competere nell’opportunità di pubblicità su Internet, che si stima crescerà fino a 175 miliardi di dollari. I proprietari dei media beneficeranno di solide opportunità di monetizzazione attraverso i budget di più inserzionisti, fornendo entrate e crescita critiche ai principali siti di notizie e intrattenimento del mondo.