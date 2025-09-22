Oracle rinnova la leadership: Magouyrk e Sicilia nominati CEO, Catz diventa Vice Presidente Esecutivo del CdA

Oracle ha annunciato una profonda riorganizzazione ai vertici che segna un momento storico per l’azienda e per l’intero settore tecnologico. Clay Magouyrk e Mike Sicilia sono stati nominati nuovi CEO, mentre Safra Catz, dopo oltre dieci anni alla guida della società, assume l’incarico di Executive Vice Chair del Consiglio di Amministrazione. Una scelta che non rappresenta solo un passaggio di testimone, ma un segnale chiaro delle priorità strategiche di Oracle: consolidare la leadership nel cloud e spingere con decisione sull’intelligenza artificiale come motore di crescita futura.

Per Oracle una transizione che guarda al futuro

La decisione di affidare la guida a due figure interne con percorsi diversi ma complementari non è casuale. Larry Ellison, fondatore e oggi Chief Technology Officer, ha spiegato che l’obiettivo è unire competenze di natura differente sotto un’unica direzione strategica. “Clay e Mike hanno già dimostrato di essere leader visionari e concreti”, ha affermato Ellison, sottolineando come entrambi abbiano costruito solide basi nei rispettivi ambiti – infrastruttura cloud da una parte, applicazioni verticali dall’altra – e siano ora pronti ad assumersi la responsabilità complessiva dell’azienda.

Ellison ha aggiunto che il nuovo incarico di Safra Catz nel consiglio rappresenta un punto di continuità fondamentale: “L’esperienza e il rigore di Safra saranno preziosi per supportare le decisioni strategiche dei nuovi CEO e guidare il consiglio verso obiettivi di lungo periodo”.

Clay Magouyrk e l’espansione del cloud di Oracle

Il percorso di Clay Magouyrk in Oracle è legato indissolubilmente al cloud. Entrato in azienda nel 2014, dopo un’esperienza in Amazon Web Services, ha contribuito a fondare la divisione Oracle Cloud Infrastructure. La sua impronta è stata determinante nello sviluppo della seconda generazione della piattaforma OCI, progettata per rispondere a esigenze di sicurezza, scalabilità e performance in linea con i requisiti più avanzati del mercato.

Sotto la sua guida, OCI è passata dall’essere una realtà emergente a un’infrastruttura competitiva su scala globale, scelta da grandi clienti per applicazioni mission-critical e, più recentemente, per progetti di intelligenza artificiale. Non a caso, Magouyrk ha sottolineato che “il nostro obiettivo è fornire la piattaforma cloud più sicura, performante e innovativa al mondo, capace di supportare le esigenze più complesse dei clienti, dall’AI alla gestione dei dati”.

Il suo mandato da CEO avrà quindi un focus naturale sul rafforzamento di OCI come perno dell’offerta Oracle, con la consapevolezza che l’infrastruttura cloud non è più soltanto un servizio di supporto, ma il cuore dell’innovazione aziendale.

Mike Sicilia e la trasformazione delle applicazioni

Se Magouyrk rappresenta l’anima tecnica del cloud, Mike Sicilia incarna l’anima applicativa, con un forte orientamento verticale. Il suo ingresso in Oracle risale all’acquisizione di Primavera Systems, e nel tempo ha assunto la guida di Oracle Industries, la divisione dedicata alle soluzioni per settori regolamentati e complessi come sanità, banche, utility e retail.

La sua visione ha sempre puntato sull’integrazione di strumenti intelligenti all’interno delle applicazioni. Sicilia è stato tra i primi a promuovere l’approccio dell’application generation basata sull’intento, e oggi vede negli agenti AI una leva trasformativa capace di rivoluzionare il modo in cui le aziende utilizzano i software gestionali. “Stiamo trasformando le applicazioni di settore integrando agenti AI che migliorano efficienza, compliance e competitività”, ha dichiarato, evidenziando come la sfida non sia solo tecnologica, ma anche di adozione e cambiamento culturale nei mercati tradizionali.

Il suo ruolo da CEO si concentrerà quindi sulla costruzione di un portafoglio applicativo sempre più intelligente, in grado di integrarsi con l’infrastruttura cloud per offrire un ecosistema completo ai clienti.

Safra Catz: stabilità e visione strategica al servizio di Oracle

Per oltre un decennio Safra Catz è stata il volto della leadership di Oracle, guidando l’azienda attraverso acquisizioni decisive, sfide competitive e trasformazioni tecnologiche. Con la sua nomina a Executive Vice Chair del Consiglio di Amministrazione, il suo ruolo cambia ma non perde centralità.

Catz ha dichiarato: “È stato un onore guidare Oracle in questi anni. Continuerò a contribuire alla crescita dell’azienda, affiancando Clay, Mike e l’intero team esecutivo”.

Il suo compito sarà quello di garantire continuità nella governance, portando al consiglio l’esperienza maturata negli anni e assicurando una transizione fluida. In un contesto in cui le scelte strategiche devono essere rapide ma ponderate, la presenza di Catz offrirà un equilibrio tra innovazione e prudenza.

Implicazioni per il mercato

La riorganizzazione non riguarda solo le persone, ma riflette un cambiamento profondo nella direzione aziendale. Oracle punta a posizionarsi come fornitore unico di soluzioni integrate, dove infrastruttura cloud e applicazioni intelligenti convivono in modo sinergico.

Magouyrk e Sicilia hanno affermato in una dichiarazione congiunta: “La nostra priorità è accelerare l’adozione del cloud e dell’AI, mettendo i clienti nelle condizioni di innovare e competere meglio”.

Questo approccio mira a rafforzare il legame con i settori che richiedono affidabilità, sicurezza e conformità normativa, ma che allo stesso tempo vogliono beneficiare dei vantaggi dell’intelligenza artificiale. Per gli investitori, la scelta di confermare la guidance finanziaria precedentemente annunciata è un segnale di stabilità, nonostante la portata dei cambiamenti.

Altri cambiamenti nella governance

Oltre alla nomina dei nuovi CEO, la riorganizzazione coinvolge anche altre figure chiave. Mark Hura, attualmente responsabile delle vendite nordamericane, diventerà Presidente delle Operazioni Globali. La sua promozione mira a rafforzare la presenza commerciale di Oracle nei mercati strategici.

Doug Kehring, oggi a capo delle operations, assumerà invece la carica di Principal Financial Officer. Questa scelta conferma la volontà di mantenere una gestione finanziaria solida e coerente, affidandosi a un manager con lunga esperienza interna.

Uno scenario competitivo in rapida evoluzione

Il contesto in cui avviene questa riorganizzazione è segnato da una competizione serrata. I grandi player del cloud stanno investendo miliardi per sviluppare infrastrutture sempre più performanti e servizi basati sull’intelligenza artificiale. Oracle, pur partendo in ritardo rispetto ad alcuni concorrenti, ha costruito negli ultimi anni una base solida, puntando su affidabilità e costi competitivi.

Con la spinta di Magouyrk sul cloud e di Sicilia sulle applicazioni verticali, l’azienda mira a differenziarsi offrendo un approccio integrato, che non si limita a fornire risorse infrastrutturali ma propone soluzioni complete per interi settori.