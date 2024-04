Oracle NetSuite presenta una soluzione di Enterprise Performance Management

Oracle NetSuite ha annunciato la disponibilità in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) di NetSuite Enterprise Performance Management (EPM), suite software che include NetSuite Planning and Budgeting e NetSuite Account Reconciliation. Con NetSuite EPM, le aziende dell’area EMEA possono ora aumentare la visibilità sui processi interni, prendere decisioni data-drivene stimolare la crescita unificando la gestione dei processi di pianificazione, definizione del budget, previsione, riconciliazione dei conti, chiusura finanziaria e reportistica di tutta l’organizzazione.

“I team aziendali dell’area AFC (Amministrazione Finanza e Controllo) che si affidano a processi manuali e disconnessi tra loro perdono troppo tempo nella correzione dei fogli di calcolo e nella conseguente reattività, invece di favorire la crescita dell’organizzazione“, ha dichiarato Evan Goldberg, fondatore ed EVP di Oracle NetSuite. “Grazie all’automazione dei processi finanziari critici, dalla pianificazione alla definizione del budget fino alla chiusura dei registri e al reporting, NetSuite EPM aiuta l’efficienza e permette di scoprire e valorizzare nuovi modelli operativi e a concentrarsi su proattività, redditività e crescita“.

Netsuite EPM si basa su Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) e si integra perfettamente nell’offerta NetSuite. Aiuta le organizzazioni a incrementare la velocità e l’accuratezza dei processi finanziari e a ottenere i business insight di cui hanno bisogno per migliorare il processo decisionale.

Le soluzioni incluse in Oracle NetSuite EPM

Planning and Budgeting : automatizza i processi complessi di pianificazione e definizione dei budget affinché i team AFC possano eseguire i processi di definizione del budget e previsionali, modellare scenari what-if e generare report con maggiore velocità e semplicità grazie a una soluzione collaborativa e scalabile. Con Netsuite EPM, i responsabili finanziari possono migliorare e accelerare il processo decisionale utilizzando algoritmi predittivi basati sull’AI per monitorare e analizzare con continuità piani, previsioni e varianze. Le funzionalità AI aiutano i responsabili finanziari anche a scoprire ed evidenziare tendenze, anomalie e correlazioni. Inoltre, NetSuite Planning and Budgeting ora può essere configurato per redigere i report di sostenibilità. Questo aiuta i responsabili aziendali a rispettare i nuovi standard di reporting e ad avere gli insight necessari al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, grazie alla connessione di dati, piani e obiettivi in tutta l’organizzazione.

: automatizza i processi complessi di pianificazione e definizione dei budget affinché i team AFC possano eseguire i processi di definizione del budget e previsionali, modellare scenari e generare report con maggiore velocità e semplicità grazie a una soluzione collaborativa e scalabile. Con Netsuite EPM, i responsabili finanziari possono migliorare e accelerare il processo decisionale utilizzando algoritmi predittivi basati sull’AI per monitorare e analizzare con continuità piani, previsioni e varianze. Le funzionalità AI aiutano i responsabili finanziari anche a scoprire ed evidenziare tendenze, anomalie e correlazioni. Inoltre, NetSuite Planning and Budgeting ora può essere configurato per redigere i report di sostenibilità. Questo aiuta i responsabili aziendali a rispettare i nuovi standard di reporting e ad avere gli insight necessari al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, grazie alla connessione di dati, piani e obiettivi in tutta l’organizzazione. Account Reconciliation: semplifica e automatizza il processo di riconciliazione per debiti e crediti, transazioni bancarie e/o con carta di credito, i conti prepagati, gli accantonamenti e i conti cespiti, le transazioni interaziendali e altri conti patrimoniali. Con questa nuova soluzione, i team di contabilità possono aumentare l’accuratezza e la velocità dell’intero processo di chiusura grazie all’automatizzazione delle attività complesse e dispendiose in termini di tempo legate all’aggregazione dei dati finanziari provenienti da varie fonti. Questa soluzione consente di standardizzare e automatizzare qualsiasi processo di riconciliazione, rafforzare i controlli finanziari interni, stilare rendiconti finanziari più accurati e chiudere il bilancio più velocemente.

Profitability and Cost Management : fornisce una comprensione più approfondita delle performance aziendali su clienti, prodotti e altri segmenti del business. Questa nuova soluzione aiuta i responsabili finanziari a prendere decisioni più consapevoli per orientare la competitività e allocare efficacemente le risorse, grazie a una comprensione più approfondita delle fonti di redditività.

: fornisce una comprensione più approfondita delle performance aziendali su clienti, prodotti e altri segmenti del business. Questa nuova soluzione aiuta i responsabili finanziari a prendere decisioni più consapevoli per orientare la competitività e allocare efficacemente le risorse, grazie a una comprensione più approfondita delle fonti di redditività. Narrative Reporting : consente di contestualizzare i dati finanziari allineando la redazione delle note integrative ai rendiconti finanziari e ai dati in un unico report. Con questa nuova soluzione, i team AFC possono collaborare facilmente in uno spazio centrale per definire, creare, rivedere e pubblicare report gestionali e normativi.

: consente di contestualizzare i dati finanziari allineando la redazione delle note integrative ai rendiconti finanziari e ai dati in un unico report. Con questa nuova soluzione, i team AFC possono collaborare facilmente in uno spazio centrale per definire, creare, rivedere e pubblicare report gestionali e normativi. Reporting fiscale: semplifica e automatizza i processi di reporting fiscale e consente alle organizzazioni con operazioni multinazionali di rispettare in modo efficiente i nuovi obblighi di rendicontazione locali, Paese per Paese, fissati dall’OCSE. Grazie a questa nuova gamma di funzionalità per il flusso di lavoro, la gestione delle attività e i prezzi di trasferimento, i team AFC possono migliorare la velocità e l’accuratezza del reporting fiscale.

Alcuni esempi di clienti che utilizzano con successo NetSuite Planning and Budgeting e NetSuite Account Reconciliation

Veracyte è un’azienda del settore diagnostica che opera su scala globale, con sedi operative in Francia e Israele; offre al personale medico gli insight di alto valore di cui hanno bisogno per supportare i pazienti nella diagnosi e cura del cancro, pianificare più scenari e prendere decisioni più informate, sulla base di dati in tempo reale e previsioni accurate, Veracyte utilizza NetSuite Planning and Budgeting.

“Con NetSuite Planning and Budgeting siamo stati in grado di gestire in modo efficace i nostri processi di pianificazione e previsione finanziaria“, ha dichiarato Cassandra Cardenas, Financial Systems Senior Manager di Veracyte. “Poter generare previsioni in modo continuativo ci ha aiutato a mantenere le migliori prestazioni finanziarie e ad adattarcirapidamente a cambiamenti imprevisti. Con una domanda in aumento e una forza lavoro in crescita, NetSuite Planning and Budgeting è stato fondamentale per garantirci la possibilità di continuare a fornire i nostri servizi a chi ne ha più bisogno anche a fronte dell’aumento della domanda e della crescita del personale”.

Keywords Studios è un’azienda con sede in Irlanda che fornisce servizi creativi per l’industria globale dei videogiochi e ha più di 13.000 collaboratori in 26 paesi. Per aumentare l’efficienza operativa e scalare il proprio business, Keywords Studios ha scelto NetSuite Account Reconciliation.

“Keywords Studios, con la sua presenza globale e le diverse offerte di servizi nei settori dei giochi e della tecnologia, ha scelto NetSuite Account Reconciliation per la sua capacità di semplificare i complessi processi finanziari in più valute e ambienti normativi”, ha dichiarato Marc Quinlan, Director of Finance Transformation, Keywords Studios. “Abbiamo scelto NetSuite per migliorare l’automazione e la visibilità dei dati in tempo reale, riducendo in modo significativo gli errori manuali e aumentando l’efficienza operativa. NetSuite Account Reconciliation garantisce la conformità rispettando gli obblighi normativi internazionali e semplifica il processo di riconciliazione, consentendoci di concentrarci sull’eccellenza operativa e sull’espansione strategica senza compromettere l’accuratezza e il controllo finanziario“.

