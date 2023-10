In occasione del recente evento mondiale SuiteWorld di Las Vegas, è stato annunciato che Manolo Blahnik, brand di calzature di lusso noto a livello mondiale, si serve di Oracle NetSuite per automatizzare e consolidare i processi finanziari, migliorare la gestione dell’inventario, aumentare l’efficienza e continuare così a ottimizzare la sua operatività.

La suite aziendale integrata soddisfa le esigenze di una realtà che si dedica da sempre a creare prodotti di alta artigianalità, con una bellezza senza tempo.

Il brand Manolo Blahnik, nato a Londra nel 1971, è diventato sinonimo di creatività e si è guadagnato una base fedele di clienti, di cui fanno parte star del cinema e altre personalità influenti. L’azienda ha via via ampliato la sua attività, arrivando ad avere in tutto il mondo più di 300 punti vendita e 18 boutique monomarca; questo ha reso sempre più complesso avere visibilità e informazioni dettagliate sulla supply chain. Per sostenere il business a livello internazionale e accompagnare i propri progetti di crescita, Manolo Blahnik ha quindi deciso di sostituire i molteplici sistemi che utilizzava con la suite di gestione aziendale integrata di Oracle NetSuite.

"Ottimizzare è una parola chiave per la nostra filosofia aziendale. Puntiamo all’eccellenza, crediamo in un approccio proattivo e restiamo sempre focalizzati sul risultato da ottenere” ha dichiarato Wioletta Bogus, Chief Operating Officer di Manolo Blahnik. "NetSuite ha le caratteristiche giuste per il nostro modo di lavorare. Ora abbiamo un sistema che ci permette di gestire in modo completo la nostra supply chain e la integra con i processi finanziari, semplificando la gestione dell’inventario e dandoci le informazioni necessarie a rendere sempre più soddisfatti i nostri clienti. Grazie a questa scelta possiamo prevenire i problemi e ottimizzare la produttività delle nostre attività, che sono in espansione a livello globale”.

Con NetSuite, Manolo Blahnik ha automatizzato i processi di business, migliorato la capacità di reporting e aumentato la capacità di tenere sotto controllo in modo trasversale processi finanziari, gestione dell’inventario e supply chain. In particolare, NetSuite ha aiutato Manolo Blahnik a raggiungere un obiettivo di grande importanza, quello di avere una visione completa di tutti i canali distributivi a livello globale; inoltre, l’azienda ha potuto ottimizzare i livelli delle scorte, semplificando i processi di ingresso e uscita dal magazzino e ottenendo accesso a informazioni chiave per la pianificazione strategica. Con gli esperti di NetSuite Advanced Customer Support al suo fianco, Manolo Blahnik può ora continuare a raffinare la sua capacità di gestire al meglio l’operatività e sostenere la propria crescita.

"Manolo Blahnik è uno degli stilisti più influenti al mondo e ha un seguito fedele di clienti", ha dichiarato Nicky Tozer, SVP EMEA, Oracle NetSuite. "Con NetSuite, l’azienda ha ottenuto visibilità in tempo reale sugli aspetti più critici per la sua attività e ora può arrivare in modo rapido e veloce alle informazioni che le servono per migliorare capacità decisionale, produttività e redditività”.

