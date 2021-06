Oracle: migrare al cloud costerà meno

Oracle ha annunciato il nuovo programma Support Rewards per aiutare i clienti a velocizzare la migrazione al cloud, riducendo al contempo i costi di supporto delle licenze software.

Con il nuovo programma, i clienti che si impegnano ad acquistare servizi Oracle Cloud Infrastructure (OCI) possono ottenere riconoscimenti economici che riducono o addirittura compensano totalmente le loro spese di supporto per le licenze tecnologiche Oracle on-premise.

Infatti, con Oracle Cloud Infrastructure tutti i clienti che usufruiscono del supporto Oracle per licenze tecnologiche guadagneranno almeno il 25% in “Support Rewards” per ogni euro di OCI Universal Credits che acquistano e consumano. I clienti con Oracle Unlimited License Agreements (ULA) risparmieranno ancora di più – con un riconoscimento del 33%.

Per fare un esempio, un cliente con una fattura di supporto per le licenze tecnologiche Oracle di 500.000 euro potrebbe compensare interamente quella fattura migrando su OCI carichi di lavoro per un valore di 1,5 milioni di euro.

il Presidente e CTO di Oracle Larry Ellison ha dichiarato che OCI è il business che cresce più rapidamente. Questo grazie alla infrastruttura cloud Generation 2 che può supportare i carichi di lavoro più impegnativi più velocemente, con più affidabilità e più sicurezza rispetto ai sistemi on-premises. La società americana vuole che più clienti possano trarre vantaggio dalla Cloud Infrastructure Gen 2. Oracle Support Rewards è per loro un modo semplice per ridurre la loro spesa di supporto software e allo stesso tempo accelerare l’adozione del cloud.

I CIO e i dipartimenti IT sono sotto pressione: viene loro chiesto di creare innovazione, spesso senza avere nuovo budget a disposizione. Il programma Support Rewards crea più valore per i clienti che già usano le tecnologie della società, rendendo l’adozione di Oracle Cloud Infrastructure ancora più conveniente dal punto di vista dei costi. Come con i km di un programma “frequent flyer” il valore corrisposto a fronte delle licenze di supporto è automaticamente incluso nella Console OCI ogni mese, e può essere utilizzato in qualunque momento.

Support Rewards si aggiunge a Universal Credits, Oracle Bring Your Own License, Oracle Customer to Cloud e al programma lanciato di recente Oracle Cloud Lift: tutte iniziative che mirano ad accelerare la trasformazione digitale dei clienti offrendo al contempo un’ottima esperienza d’uso. Cloud Lift, insieme a Support Rewards e ai prezzi già competitivi di OCI, rende semplice e conveniente per i clienti migrare più carichi di lavoro nel cloud.