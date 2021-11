Oracle mette più intelligenza artificiale nell’infrastruttura cloud

Oracle ha annunciato la disponibilità di sei servizi gestiti di intelligenza artificiale per la Cloud Infrastructure (OCI), allo scopo di rendere più facile per gli sviluppatori applicare servizi alle loro applicazioni, senza richiedere competenze di data science.

I nuovi servizi AI per OCI danno infatti agli sviluppatori la possibilità di scegliere se utilizzare modelli out-of-the-box che sono stati pre-addestrati su dati di tipo business, o se addestrare i servizi in modo personalizzato sulla base dei dati della loro organizzazione.

I sei nuovi servizi aiutano gli sviluppatori con una gamma di compiti complessi, dal linguaggio alla visione artificiale e alle previsioni sulle serie temporali.

Le aziende oggi hanno bisogno di intelligenza artificiale per accelerare l’innovazione, valutare le condizioni di business e offrire nuove esperienze ai clienti.

Tuttavia si imbattono in problemi di implementazione che vanno dalla scarsità di competenze di data science, alla difficoltà nell’addestramento di modelli su dati aziendali rilevanti ed alla difficoltà nel portare la loro piattaforma in modalità “produzione” o per “aprire” i silos di dati.

Di conseguenza, le aziende impiegano tempo e risorse preziose, quando hanno bisogno di un’intelligenza artificiale che sia coerente, reattiva e capace di lavorare nelle loro applicazioni aziendali e negli ambienti operativi per fornire risultati concreti.

Sulla base dell’esperienza di Oracle come fornitore leader di applicazioni aziendali con la più completa suite di applicazioni cloud, i servizi di intelligenza artificialer di Oracle sono pre-addestrati per fornire un valore immediato alle imprese in una vasta gamma di casi d’uso.

I sei nuovi servizi di intelligenza artificiale completamente gestiti

OCI Language: esegue l’analisi del testo su grande scala per comprendere il testo non strutturato in documenti, interazioni di feedback dei clienti, ticket di supporto e social media. Con modelli pre-addestrati integrati, OCI Language elimina la necessità di competenze di machine learning e consente agli sviluppatori di applicare l’analisi del sentimento, l’estrazione di frasi chiave, la classificazione del testo, il riconoscimento delle “named entity” e altro ancora nelle loro applicazioni.

OCI Speech: fornisce il riconoscimento automatico del parlato attraverso modelli pre addestrati su migliaia di speaker nativi e non nativi per il riconoscimento del parlato in tempo reale. OCI Speech consente agli sviluppatori di convertire facilmente i dati audio basati su file contenenti il parlato umano in trascrizioni di testo altamente accurate e può essere utilizzato per fornire didascalie chiuse nel flusso di lavoro, indicizzare il contenuto e migliorare l’analisi del contenuto audio e video.

OCI Vision: fornisce modelli di computer vision pre-addestrati per il riconoscimento delle immagini e l’analisi dei documenti. Consente inoltre agli utenti di estendere i modelli ad altri casi d’uso specifici del settore e del cliente, come il monitoraggio della scena, il rilevamento dei difetti e l’elaborazione dei documenti con i propri dati. OCI Vision può essere utilizzato per rilevare anomalie visive nella produzione, estrarre il testo dai moduli per automatizzare i flussi di lavoro aziendali, ed etichettare gli elementi nelle immagini per contare i prodotti o le spedizioni.

OCI Anomaly Detection: fornisce modelli di rilevamento delle anomalie specifici per l’azienda che segnalano precocemente le anomalie critiche, consentendo una risoluzione più rapida e meno interruzioni operative. OCI Anomaly Detection fornisce API REST e SDK per diversi linguaggi di programmazione, che gli sviluppatori possono utilizzare per integrare facilmente i modelli di rilevamento delle anomalie nelle applicazioni aziendali. È costruito sull’algoritmo brevettato MSET2, che viene utilizzato in tutto il mondo in situazioni altamente sensibili come il monitoraggio della salute dei reattori nucleari, e può essere utilizzato per il rilevamento delle frodi, la previsione di guasti alle apparecchiature e la ricezione di dati da più dispositivi per prevedere i guasti.

Previsioni OCI fornisce previsioni su serie temporali attraverso l’apprendimento automatico e algoritmi statistici utilizzabili senza la necessità di competenze di data science. OCI Forecasting aiuta gli sviluppatori a creare rapidamente previsioni accurate per le loro metriche aziendali critiche, tra cui la domanda di prodotti, le entrate e i requisiti delle risorse. Queste previsioni offrono tutte intervalli di confidenza e spiegabilità per aiutare gli sviluppatori a prendere le giuste decisioni aziendali.

OCI Data Labeling: aiuta gli utenti a costruire set di dati etichettati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Gli utenti possono assemblare i dati, creare e sfogliare i set di dati e applicare etichette ai record di dati attraverso interfacce utente e API pubbliche. I set di dati etichettati possono essere esportati e utilizzati per lo sviluppo di modelli in molti dei servizi di intelligenza artificiale e di scienza dei dati di Oracle, compresi OCI Vision e OCI Data Science, per un’esperienza di costruzione di modelli coerente.

I nuovi servizi AI per OCI sono al cuore dell’offerta intelligenza artificiale di Oracle, una gamma di soluzioni di intelligenza artificiale, machine learning e data science che includono Oracle Digital Assistant, così come OCI Data Science e Oracle Database Machine Learning, utilizzati per costruire, gestire e distribuire modelli di apprendimento automatico. Le organizzazioni di tutto il mondo si affidano a Oracle AI per aiutare ad automatizzare le loro operazioni, guidare l’innovazione e prendere decisioni più intelligenti in modo sicuro.