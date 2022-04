Oracle ME è la nuova piattaforma di Employee Experience

Oracle ha annunciato Oracle ME, una piattaforma completa per l’Employee Experience che consente alle aziende di promuovere il coinvolgimento e la crescita professionale dei propri dipendenti. Oracle ME (acronimo di “My Experience”), integrata nell’offerta Oracle Fusion Cloud Human Capital Management , consente a responsabili HR e manager aziendali di semplificare la comunicazione e sostenere la produttività, aiutando i dipendenti nelle attività più complesse e a creare un ambiente lavorativo più costruttivo e solidale migliorando così la fidelizzazione – retention – dei talenti.

Gli eventi degli ultimi due anni hanno cambiato le priorità dei dipendenti a livello globale e si sono evolute anche le aspettative su ciò che desiderano o di cui hanno bisogno dai loro datori di lavoro. Secondo una recente ricerca AI@Work di Oracle, l’85% della forza lavoro non è soddisfatta del sostegno da parte del proprio datore di lavoro per quanto riguarda il proprio percorso professionale e l’87% ritiene che le aziende dovrebbero impegnarsi di più nell’ascolto delle esigenze dei dipendenti. Ciò ha spinto a dare maggiore importanza alla cosiddetta Employee Experience, ma spesso risulta difficile ai manager aziendali e ai responsabili HR riuscire a far vivere esperienze lavorative gratificanti senza la possibilità di comprendere a monte le esigenze dei singoli lavoratori. Le priorità personali sono alla base delle scelte professionali e i lavoratori hanno bisogno di supporto su come realizzare i propri obiettivi e soddisfare le aspettative.

Oracle ME migliora il modo di lavorare grazie al supporto di esperienze personalizzate che rafforzano le relazioni all’interno dell’ambiente di lavoro e consentono ai dipendenti di avere un confronto costante con i propri manager di riferimento. Oracle ME consente inoltre di monitorare e agire in base alle opinioni dei dipendenti in tempo reale, oltre ad aiutare i team HR a offrire comunicazioni personalizzate ai dipendenti tramite l’accesso diretto agli strumenti di cui hanno bisogno e quando ne hanno bisogno. Oracle ME comprende queste soluzioni Oracle Cloud HCM:

Oracle Touchpoints è una nuova soluzione di ascolto dei dipendenti che aiuta i manager a rafforzare le relazioni con i dipendenti e a supportare in modo più efficace il loro benessere e il successo. Sviluppato nativamente all’interno di Oracle Cloud HCM, Oracle Touchpoints consente ai manager di acquisire, monitorare e agire in base alle opinioni dei dipendenti per conquistare la fiducia dei propri team e promuovere un ambiente di lavoro inclusivo. I manager possono ottenere informazioni sui dipendenti attraverso sondaggi e ricevere suggerimenti sulle azioni successive da intraprendere, come per esempio pianificare dei momenti di scambio, o “check-in”, dare dei feedback o celebrare i momenti più importanti. L’area dedicata al coinvolgimento dei dipendenti all’interno di Oracle Touchpoints consente alle persone di svolgere un ruolo attivo. Rappresenta un ambiente di raccolta per definire e organizzare argomenti per il check-in, rivedere la cronologia delle riunioni, fornire feedback continui e accedere alle azioni suggerite.

Oracle HCM Communicate è una nuova soluzione di interazione con i dipendenti che consente ai team HR di progettare, inviare, monitorare e misurare l’impatto delle comunicazioni. Sviluppato all’interno della suite Oracle Cloud HCM, HCM Communicate raccoglie i dati dei dipendenti, e permette al team HR di creare e inviare comunicazioni personalizzate a gruppi con caratteristiche altamente specifiche. Ad esempio, i team HR possono inviare un messaggio ai lavoratori di una città o un Paese specifico che sono stati assunti da due anni e hanno svolto un particolare corso di formazione. Con HCM Communicate, i team HR possono inoltre misurare il coinvolgimento tramite l’analisi del tasso di apertura delle comunicazioni e inviare facilmente follow-up o impostare campagne a lungo termine per promuovere comunicazioni più efficaci e coinvolgenti.

Oracle Journeys è una soluzione pensata per i flussi di lavoro che semplifica le attività complesse mediante processi dettagliati e linee guida personalizzate che aiutano i dipendenti a gestire attività personali, professionali, amministrative e operative, tra cui l’inserimento in organico, il ritorno in ufficio in sicurezza, le opportunità lavorative e le retribuzioni dei team o l’apertura di una nuova struttura. Queste nuove funzionalità aiutano i dipendenti a prendere decisioni informate grazie alla presenza di istruzioni, formazione e analytics personalizzati nei loro percorsi digitali guidati. Oracle Journeys può essere esteso per includere azioni legate ai flussi di lavoro e risorse che fanno riferimento ad altre applicazioni Oracle o di terze parti, in modo da soddisfare diverse esigenze di business in tutta l’organizzazione aziendale.



Oracle Connections è una directory che offre un organigramma interattivo, che favorisce la collaborazione e aumenta le opportunità di inclusione e mobilità interna, semplificando la ricerca delle persone e la connessione tra le persone in tutta l’azienda. I dipendenti possono importare i propri profili LinkedIn, registrare video in cui si presentano, mettere in evidenza i propri successi e competenze personali e condividere feedback sulle proprie pagine personali per conoscersi meglio e allargare la propria rete professionale.

Oracle HR Help Desk è una soluzione di gestione delle richieste di assistenza che consente a tutti i lavoratori di ottenere le risposte che cercano e all’area HR di tenere facilmente traccia dei casi, senza il rischio di diffondere dati sensibili. I dipendenti possono cercare contenuti, fare domande e inviare richieste di assistenza attraverso diversi canali, tra cui Oracle Digital Assistant, SMS, e-mail e piattaforme social.

Oracle Digital Assistant è un chatbot HR che offre un’interfaccia conversazionale che aiuta i dipendenti a ottenere risposte immediate alle loro domande e completare facilmente le transazioni tramite comandi vocali o scritti. I team HR possono implementare rapidamente Oracle Digital Assistant per supportare oltre 90 transazioni predefinite ed estendere la soluzione in modo da supportare nuovi processi e requisiti.

Oracle ME è una piattaforma aperta di HCM che fa parte della suite Oracle Fusion Cloud Applications , inoltre, si connette e automatizza i processi con sistemi di terze parti e funziona attraverso diversi canali, come e-mail, SMS, browser Web, strumenti di collaborazione e videoconferenza. I team HR e i leader aziendali possono gestire facilmente i cambiamenti all’interno di Oracle ME per adattarsi a un ambiente di lavoro in continua evoluzione, senza alcun supporto IT, e semplificare così la creazione di una Employee Experience in linea con la cultura aziendale.

