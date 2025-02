Oracle lancia le Fusion Cloud Applications su EU Sovereign Cloud per la sovranità dei dati

Oracle ha annunciato la disponibilità delle sue Fusion Cloud Applications Suite su Oracle EU Sovereign Cloud, un’infrastruttura progettata per garantire la residenza e la sicurezza dei dati nell’Unione Europea. La piattaforma consente ad aziende pubbliche e private di gestire dati finanziari, HR, supply chain, produzione e customer experience nel rispetto delle normative europee, utilizzando personale e strutture esclusivamente UE.

Da Oracle sicurezza dei dati e conformità normativa

Grazie a questa soluzione, le organizzazioni europee possono migrare i loro processi aziendali critici sul cloud senza preoccuparsi della localizzazione dei dati sensibili. Come ha sottolineato Steve Miranda, vicepresidente esecutivo di Oracle, questa è una priorità soprattutto per il settore pubblico e per le industrie regolamentate. La piattaforma sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare i processi aziendali, mantenendo al contempo la conformità con i requisiti di sovranità.

Una piattaforma cloud integrata per tutti i settori aziendali

Le Fusion Cloud Applications di Oracle coprono diverse funzioni aziendali:

erp : pianificazione delle risorse aziendali

: pianificazione delle risorse aziendali hcm : gestione del capitale umano

: gestione del capitale umano scm : gestione della catena di fornitura e produzione

: gestione della catena di fornitura e produzione cx: gestione dell’esperienza cliente

Questa offerta integrata consente di standardizzare i processi e abbattere i silos organizzativi.

LA continuità operativa e disaster recovery grazie ad Oracle

La EU Sovereign Cloud di Oracle è progettata per la resilienza. Le due regioni cloud presenti nell’UE supportano strategie di disaster recovery, con tre domini di fault per evitare l’interruzione dei servizi in caso di guasto hardware.

Sovranità digitale e controllo operativo

Secondo Ashok Patel di IDC, questa soluzione rappresenta un passo strategico per le imprese europee, che vogliono mantenere il controllo sui propri dati e soddisfare le normative sempre più stringenti su privacy e sicurezza. La disponibilità di una suite completa di servizi cloud in un ambiente sovrano rafforza la posizione di Oracle come fornitore chiave per la trasformazione digitale in Europa.

Con questa offerta, Oracle garantisce anche una semplificazione delle configurazioni per il rispetto delle normative UE, riducendo i tempi di implementazione e accelerando i progetti aziendali.