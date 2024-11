Oracle lancia il Supercluster AI più grande al mondo su cloud: potenza e scalabilità con GPU NVIDIA H200

Oracle ha annunciato la disponibilità generale (GA) del suo supercomputer AI su Oracle Cloud Infrastructure (OCI), equipaggiato con le avanzate GPU NVIDIA H200 Tensor Core. Questa mossa posiziona Oracle fra i leader del panorama tecnologico globale, offrendo la sua più grande configurazione AI scalabile disponibile nel settore del cloud computing.

Una svolta nella potenza computazionale: il Supercluster di Oracle

Il supercomputer annunciato è progettato per rispondere alle esigenze crescenti dell’intelligenza artificiale, un settore che richiede una potenza di calcolo sempre maggiore per addestrare e implementare modelli di AI avanzati. Grazie alle GPU NVIDIA H200 Tensor Core, il Supercluster offre prestazioni senza precedenti, scalando fino a 65.536 GPU. Questa capacità lo rende ideale per:

Addestramento di modelli di deep learning complessi : Tempi ridotti per l’elaborazione di set di dati massivi.

: Tempi ridotti per l’elaborazione di set di dati massivi. Inferenza in tempo reale : Applicazioni AI più rapide e reattive.

: Applicazioni AI più rapide e reattive. Simulazioni scientifiche e industriali: Riduzione del tempo necessario per eseguire simulazioni complesse.

Con una tale configurazione, Oracle risponde alla domanda crescente di infrastrutture per AI generativa, visione artificiale e modelli di linguaggio naturale.

Le caratteristiche tecniche del Supercluster OCI

Oracle ha progettato il Supercluster per garantire non solo prestazioni eccezionali, ma anche scalabilità e semplicità operativa. Tra le caratteristiche principali troviamo:

La potenza delle GPU NVIDIA H200

Le GPU H200 sono l’evoluzione delle già celebri GPU NVIDIA H100. Offrono maggiore larghezza di banda e migliori prestazioni nella gestione di workload AI. Questa nuova generazione di GPU consente di:

Processare dati fino a 1,7 volte più velocemente rispetto ai modelli precedenti.

Supportare l’addestramento di modelli con miliardi di parametri.

Migliorare l’efficienza energetica, riducendo i costi complessivi.

Scalabilità senza eguali

Il Supercluster è stato progettato per crescere con le necessità delle aziende. Con la capacità di scalare fino a 65.536 GPU, è possibile gestire progetti di qualsiasi dimensione, dalla ricerca scientifica all’industria tecnologica. Inoltre, la flessibilità di OCI permette alle aziende di avviare con piccole configurazioni e ampliarle progressivamente.

Infrastruttura di rete avanzata

L’integrazione di una rete RDMA connessa a 3,2 Tbps garantisce latenze estremamente basse, fondamentali per carichi di lavoro distribuiti su larga scala. Questo significa che le comunicazioni tra GPU all’interno del Supercluster avvengono quasi in tempo reale, accelerando l’addestramento dei modelli.

Integrazione perfetta con OCI

Oracle Cloud Infrastructure è riconosciuta per la sua affidabilità e sicurezza. Il Supercluster beneficia di tutti i vantaggi di OCI, tra cui l’architettura multiregionale, la protezione avanzata dei dati e il supporto per applicazioni di livello enterprise.

I vantaggi per le aziende che adottano questa soluzione

L’introduzione di questa tecnologia avanzata offre numerosi vantaggi competitivi per le imprese. Tra questi:

Riduzione dei tempi di elaborazione : Le aziende possono completare progetti AI in tempi più brevi, consentendo un rapido time-to-market per nuovi prodotti o servizi.

: Le aziende possono completare progetti AI in tempi più brevi, consentendo un rapido time-to-market per nuovi prodotti o servizi. Ottimizzazione dei costi : La scalabilità del Supercluster permette di pagare solo per le risorse effettivamente utilizzate, evitando sprechi.

: La scalabilità del Supercluster permette di pagare solo per le risorse effettivamente utilizzate, evitando sprechi. Accesso a tecnologie avanzate : Anche le piccole e medie imprese possono accedere a infrastrutture di calcolo di livello mondiale senza la necessità di costosi investimenti in hardware.

: Anche le piccole e medie imprese possono accedere a infrastrutture di calcolo di livello mondiale senza la necessità di costosi investimenti in hardware. Supporto per progetti di ricerca e sviluppo: Il Supercluster è ideale per università e centri di ricerca che necessitano di infrastrutture potenti per progetti scientifici e innovativi.

Oracle e NVIDIA: una collaborazione strategica

La partnership tra Oracle e NVIDIA ha reso possibile questa svolta. NVIDIA, leader globale nelle tecnologie GPU, ha collaborato con Oracle per integrare perfettamente le GPU H200 nella piattaforma OCI. Questa collaborazione non si limita solo all’hardware, ma include anche software ottimizzato per AI e machine learning, come il supporto per framework popolari come TensorFlow e PyTorch.

Inoltre, NVIDIA offre il suo software NVIDIA AI Enterprise, già ottimizzato per il Supercluster, semplificando ulteriormente l’implementazione di progetti AI complessi.

Casi d’uso pratici del Supercluster OCI

Le potenzialità del Supercluster sono vaste e applicabili in molteplici settori. Alcuni esempi includono:

Healthcare : Analisi di immagini mediche per diagnosticare malattie con maggiore precisione.

: Analisi di immagini mediche per diagnosticare malattie con maggiore precisione. Finance : Creazione di modelli predittivi per l’analisi del rischio e la gestione del portafoglio.

: Creazione di modelli predittivi per l’analisi del rischio e la gestione del portafoglio. Retail : Personalizzazione dell’esperienza cliente attraverso algoritmi di raccomandazione più avanzati.

: Personalizzazione dell’esperienza cliente attraverso algoritmi di raccomandazione più avanzati. Ricerca scientifica: Simulazioni di fisica, chimica e biologia a un livello di dettaglio senza precedenti.

Il futuro dell’AI sul cloud con Oracle

Oracle si pone come leader nel futuro del cloud computing per AI. L’introduzione del Supercluster è solo l’inizio: con il continuo avanzamento delle GPU e delle tecnologie di rete, possiamo aspettarci ulteriori innovazioni nei prossimi anni. L’obiettivo di Oracle è offrire una piattaforma che non solo soddisfi le esigenze attuali delle aziende, ma che sia anche pronta per le sfide future.

Il lancio del Supercluster su OCI con GPU NVIDIA H200 rappresenta un punto di svolta per il settore dell’AI e del cloud computing. Questa infrastruttura scalabile, potente e flessibile è progettata per aiutare le aziende a superare i limiti della tecnologia tradizionale e a spingere oltre i confini dell’innovazione.