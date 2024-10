Oracle investirà oltre 6,5 miliardi di dollari su AI e Cloud in Malesia

Oracle, ha annunciato un investimendo di oltre 6,5 miliardi di dollari per la costruzione di una nuova regione cloud in Malesia, confermando la propria volontà di rafforzare l’infrastruttura digitale e promuovere l’adozione dell’intelligenza artificiale (AI) nel Paese. Questo progetto prevede la creazione di una rete di data center che offriranno oltre 150 servizi di infrastruttura e applicativi SaaS, inclusi strumenti per accelerare lo sviluppo dell’IA generativa, con l’ausilio dei chip Nvidia.

L’annuncio rappresenta un passo importante nell’espansione globale di Oracle, con particolare focus sulla regione dell’Asia-Pacifico, dove la domanda di servizi cloud e soluzioni AI continua a crescere in modo esponenziale. La Malesia, già riconosciuta come un hub emergente per l’innovazione digitale, beneficerà di tecnologie all’avanguardia che supporteranno lo sviluppo delle aziende locali e internazionali operanti nel Paese.

L’investimento non solo rafforza la capacità della Malesia di attrarre investimenti esteri, ma si allinea anche agli sforzi governativi per promuovere una trasformazione digitale su larga scala. In particolare, Oracle si impegna a migliorare l’ecosistema tecnologico locale, offrendo alle imprese maleiane gli strumenti necessari per sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie cloud.

Un aspetto centrale di questa iniziativa è l’accesso ai chip Nvidia, che consentiranno alle aziende di sviluppare applicazioni basate su IA generativa, un campo che sta trasformando diversi settori, dalla sanità alla finanza, fino all’intrattenimento. Questi chip sono progettati per accelerare i processi computazionali, consentendo lo sviluppo rapido di modelli AI in grado di rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

Questo nuovo investimento si colloca in un quadro più ampio di iniziative tecnologiche nella regione del sud-est asiatico. Negli ultimi mesi, anche altre grandi aziende tecnologiche come Google, Amazon e Microsoft hanno annunciato significativi piani di espansione nelle infrastrutture cloud nella regione, a conferma della crescente importanza del sud-est asiatico come centro nevralgico per il cloud computing e l’innovazione AI.

Oracle, attraverso questo progetto, intende competere in modo aggressivo nel mercato globale delle soluzioni cloud, che si prevede raggiungerà dimensioni significative nei prossimi anni. Secondo le previsioni di Bain & Co., il mercato globale legato all’AI potrebbe arrivare a valere 990 miliardi di dollari entro il 2027, con un impatto trasformativo sulle aziende e sulle economie di tutto il mondo.