Oracle FY25: crescita del 9% nei ricavi del Q2 e successo del Cloud AI

Oracle annuncia i risultati finanziari del secondo trimestre fiscale FY25: crescita quasi a doppia cifra trainata dal cloud AI

Oracle ha presentato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre dell’anno fiscale 2025, segnando una crescita significativa in molte aree strategiche. I ricavi totali del trimestre hanno raggiunto i 14,1 miliardi di dollari, registrando un aumento del +9% rispetto all’anno precedente, sia in dollari che a valuta costante.

Performance finanziaria: focus su cloud e AI

Nel dettaglio, i ricavi dei servizi cloud e del supporto alle licenze sono cresciuti del +12%, toccando i 10,8 miliardi di dollari, mentre i ricavi delle licenze cloud e delle licenze on-premises sono aumentati dell’+1% (o del +3% a valuta costante), raggiungendo 1,2 miliardi di dollari.

Gli utili operativi hanno mostrato anch’essi una solida performance:

Utile operativo GAAP : 4,2 miliardi di dollari .

: . Utile operativo non-GAAP : 6,1 miliardi di dollari (+10%).

: (+10%). Margine operativo GAAP: 30%; non-GAAP: 43%.

L’utile netto GAAP è stato di 3,2 miliardi di dollari, mentre l’utile netto non-GAAP ha raggiunto i 4,2 miliardi di dollari (+12%). In termini di utili per azione, Oracle ha registrato 1,10 dollari GAAP (+24%) e 1,47 dollari non-GAAP (+10%).

I ricavi differiti a breve termine sono stati pari a 9,4 miliardi di dollari, con un flusso di cassa operativo negli ultimi 12 mesi di 20,3 miliardi di dollari e un flusso di cassa disponibile (free cash flow) di 9,5 miliardi di dollari.

Il cloud Oracle al centro della rivoluzione AI

“La domanda di AI a livelli record ha impresso un aumento del fatturato di Oracle Cloud Infrastructure del +52% nel secondo trimestre, un tasso di crescita molto più elevato rispetto ai nostri concorrenti hyperscaler di infrastrutture cloud”, ha dichiarato Safra Catz, CEO di Oracle.

La crescita del segmento AI è stata particolarmente rilevante, con un consumo di GPU aumentato del +336% nel trimestre. Oracle ha reso disponibile il supercomputer cloud per l’AI più grande e veloce al mondo, scalabile fino a 65.000 GPU NVIDIA H200. Le Remaining Performance Obligations (RPO) sono cresciute del +50%, raggiungendo i 97 miliardi di dollari.

“Quest’anno fiscale, il fatturato totale di Oracle Cloud dovrebbe superare i 25 miliardi di dollari”, ha aggiunto Catz.

L’AI generativa e le partnership strategiche

Il fondatore e CTO di Oracle, Larry Ellison, ha sottolineato il ruolo chiave dell’infrastruttura cloud dell’azienda nel supportare modelli di AI generativa: “Abbiamo appena firmato un accordo con Meta per l’utilizzo della nostra infrastruttura cloud e la collaborazione sullo sviluppo di agenti AI basati sui loro modelli Llama. Oracle Cloud addestra decine di modelli AI specializzati e incorpora centinaia di agenti AI nelle applicazioni cloud.”

Ellison ha citato casi d’uso concreti delle soluzioni AI di Oracle, come la progettazione di farmaci, l’analisi di immagini satellitari per l’agricoltura, il rilevamento di frodi, e la diagnostica avanzata del cancro. “I modelli e gli agenti di intelligenza artificiale addestrati da Oracle miglioreranno il ritmo delle scoperte scientifiche, lo sviluppo economico e la crescita aziendale in tutto il mondo”, ha affermato.

Risultati in Italia e futuro

La VP, AD e Country Manager di Oracle Italia, Carlota Alvarez, ha evidenziato il contributo positivo del mercato italiano al trimestre: “Il secondo trimestre fiscale è stato molto positivo anche in Italia, sia per le ricadute degli accordi multicloud chiusi a livello internazionale, sia per il riconoscimento crescente che il mercato italiano ci sta dando.”

Alvarez ha sottolineato come le tecnologie di gestione dati di Oracle siano particolarmente apprezzate nel contrasto al debito tecnologico e nella prevenzione delle vulnerabilità ai cyberattacchi. Ha inoltre annunciato che il 18 marzo 2025 Milano ospiterà una tappa del prossimo Oracle CloudWorld Tour, presso il Mi.Co.

Dividendo agli azionisti

Il Consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo trimestrale in contanti di 0,40 dollari per azione, che sarà corrisposto agli azionisti registrati alla chiusura delle attività del 9 gennaio 2025, con pagamento previsto per il 23 gennaio 2025.