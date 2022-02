Oracle Cloud for Telcos: il cloud su misura per il mondo delle telecomunicazioni

Oracle – che da tempo opera a livello mondiale anche con Oracle Communications, una sua Global Business Unit verticale dedicata al mondo dei Communications Service Provider – offre al mercato degli operatori di telecomunicazioni con un’offerta Cloud specifica: nasce Oracle Cloud for Telcos

Gestire reti complesse per servire milioni di abbonati è una sfida costante. Dalle operazioni quotidiane all’espansione della rete, fino alle nuove tecnologie e agli standard, il mondo telco deve reinventarsi ogni giorno. Le società fornitrici di servizi di telecomunicazioni sono costantemente alla ricerca di maggiore efficienza e costi ridotti. Oltre a perseguire nuove fonti di ricavi e nuovi modi per fornire ai clienti la migliore esperienza possibile.

In questo scenario, però, la voce è diventata una commodity, mentre i dati sono sempre più importanti. I clienti stanno diventando sempre più distribuiti e comunicano in modalità ricche di dati con il 5G, il mobile e l’IoT. Le aziende multinazionali prendono le loro decisioni su prodotti e servizi da fornire a livello nazionale, regionale e locale, spesso arrivano a farlo proprio vicino a dove si trova il cliente.

I governi e i cittadini vogliono mantenere i loro dati e le loro applicazioni nel Paese di appartenenza, all’interno dei propri confini. Per far fronte allo scenario mutevole che riguarda la gestione dei dati, è necessario saperne ricavare informazioni. Mettendo il dato in sicurezza, essendo “vicini” al dato e offrendo nuovi servizi. Le telecomunicazioni devono quindi trasformarsi digitalmente per ottenere risultati di business di maggiore impatto, fornire ecosistemi digitali data-driven, guidati dagli insight che derivano dai dati, e avere modelli di business agili e scalabili con flessibilità.

Oracle Cloud for Telcos è una serie completa di soluzioni cloud sviluppate e gestite su Oracle Cloud Infrastructure, la piattaforma cloud disponibile in tutto il mondo oggi in ben 37 cloud region pubbliche e con un’architettura cloud distribuita. La piattaforma OCI supporta le suite Oracle Fusion Cloud Applications, la rete di Oracle Communications e le soluzioni B/OSS, e oltre 60 altre suite di applicazioni verticali di settore, oltre ad applicazioni e carichi di lavoro di terze parti e custom. Consente quindi alle società di telecomunicazioni di sviluppare nuove applicazioni o modernizzare i carichi di lavoro esistenti con più di 80 servizi cloud, tra cui la gestione dei dati, i servizi per gli sviluppatori, gli analytics e l’intelligenza artificiale.

I vantaggi di Oracle Cloud for Telcos

Oracle Cloud for Telcos permette a qualsiasi operatore di telecomunicazioni di diventare più agile, ridurre le proprie spese in conto capitale e i costi operativi, e disporre di una base flessibile per l’innovazione futura. I provider di telecomunicazioni, grazie a questa offerta specifica di Oracle, ora possono:

– Modernizzare i loro sistemi IT e OSS/BSS in cloud, migliorando le prestazioni di oltre il +50% e riducendo i costi fino al -60%.

– Ottenere insight e informazioni approfondite su tutti i propri dati IT, di rete e di edge per una maggiore efficienza e nuove flussi di ricavi

– Gestire le loro reti core e edge come servizi cloud-native, riducendo così il CAPEX e aumentando la propria agilità

– Gestire l’infrastruttura IT, la rete e i nuovi servizi su un’architettura cloud distribuita. Combinando le innovative tecnologie cloud ibride di OCI con la propria vasta base di clienti come operatore telefonico

– Generare nuovi flussi di fatturato creando e/o distribuendo applicazioni di nuova generazione.

