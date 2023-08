Oracle Cloud entra a far parte del VMware Cloud Universal Program

VMware ha annunciato l’ampliamento della partnership in corso con Oracle al fine di aiutare i clienti a modernizzare i carichi di lavoro VMware su Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Grazie all’ampliamento della partnership, i clienti potranno sottoscrivere Oracle Cloud VMware Solution come parte di VMware Cloud Universal, un programma di acquisto e consumo flessibile che aiuta le aziende a semplificare il procurement e ad accelerare l’adozione dei servizi VMware Cloud idonei.

Il programma VMware Cloud Universal – sottolinea l’azienda – è adatto ai clienti con un’architettura di cloud ibrido, ai clienti che hanno tempistiche di migrazione al cloud estese o variabili e ai requisiti di cloud bursting.

Con VMware Cloud Universal, i clienti acquistano crediti che potranno utilizzare per distribuire i carichi di lavoro su Oracle Cloud VMware Solution. Applicando i crediti agli abbonamenti a Oracle Cloud VMware Solution, i clienti potranno usufruire di un meccanismo semplificato per la gestione delle spese legate al cloud.

Inoltre, il VMware Cloud Acceleration Benefit offre ai clienti VMware Cloud Universal un modo flessibile per sfruttare il valore delle loro licenze perpetue VMware Software Defined Data Center (SDDC) durante la migrazione dei carichi di lavoro on-premise a Oracle Cloud VMware Solution.

Oracle Cloud VMware Solution è progettato per le aziende che richiedono i massimi livelli di scalabilità, prestazioni, sicurezza e controllo amministrativo.

I clienti possono gestire direttamente l’infrastruttura cloud e le console VMware per un controllo amministrativo completo dell’intero stack VMware. Ciò consente alle aziende di migrare rapidamente le proprietà VMware on-premises al cloud con le competenze, le best practice e gli strumenti esistenti.

Gli ambienti VMware operano in tenancy isolate dei clienti in un modo più sicuro, che l’azienda descrive come ai massimi livelli di sicurezza, incluso FedRAMP High, per soddisfare i requisiti di conformità.

Inoltre, Oracle Cloud VMware Solution offre prestazioni di livello enterprise e costi prevedibili, tra cui prezzi convenienti per la data egress e prezzi bassi e costanti in 45 region globali di Oracle Cloud. I clienti ottengono l’infrastruttura cloud flessibile e la sicurezza zero-trust di OCI, mantenendo l’esperienza e il controllo completi di amministratore VMware.

Oracle e VMware – affermano le due società – condividono l’impegno a rendere più semplice per i clienti l’esecuzione di carichi di lavoro aziendali VMware in OCI. Dal lancio di Oracle Cloud VMware Solution, clienti come Cybereason, Atos, Telefonica, TIM Brasil, Aya Bank, San Jose Water, Maxim’s, Prophecy International e molte altre aziende nei settori della finanza, delle telecomunicazioni, della vendita al dettaglio, dell’industria manifatturiera e delle agenzie governative hanno adottato la soluzione per accelerare il loro cloud journey e semplificare la modernizzazione delle applicazioni e le operazioni multi-cloud.