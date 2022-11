Oracle Applications Platform, componenti e servizi di Redwood UX a disposizione degli sviluppatori

Molti degli strumenti o dei framework che gli hyperscaler mettono a disposizione per il deployment, lo sviluppo o il monitoraggio di infrastrutture e applicazioni sono stati sviluppati, con importanti investimenti, a uso interno, e successivamente ingegnerizzati per una release pubblica.

In quest’ottica si può leggere il recente annuncio di Oracle, che per aiutare gli sviluppatori aziendali ad estendere le applicazioni aziendali Oracle con una user experience (UX) coerente e sempre più adatta al consumatore finale, rende disponibili a clienti e partner il sistema e la piattaforma di progettazione che supportano le sue applicazioni. Oracle Applications Platform consente alle aziende di sfruttare componenti pluripremiati della Redwood UX di Oracle, tecnologie avanzate come la ricerca, suggerimenti di auto-apprendimento ed esperienze conversazionali, nonché strumenti di telemetria e sviluppo low-code, per offrire in modo rapido e semplice applicazioni sicure che completano e si integrano perfettamente con l’intera suite di applicazioni cloud di Oracle.

“Non importa quanto veloce sia la nostra innovazione, ci saranno sempre clienti che vorranno aggiungere le proprie funzionalità o le caratteristiche specifiche del settore”, ha dichiarato Jenny Lam, senior vice president of user experience design di Oracle. “Grazie a Oracle Applications Platform, offriamo a clienti e partner l’accesso agli stessi strumenti utilizzati dall’organizzazione di sviluppo di Oracle per permettere loro di ampliare e personalizzare le nostre applicazioni in base alle loro esigenze specifiche. In questo modo, gli sviluppatori aziendali potranno creare in modo facile e veloce applicazioni che, oltre a migliorarsi autonomamente e offrire una esperienza utente davvero adatta al consumatore, si integrano perfettamente con le loro applicazioni Oracle esistenti”.

Oracle Applications Platform fornisce diversi strumenti che soddisfano gli standard di accessibilità dei software, quali:

Basi di sviluppo di Redwood UX (User eXperience) : un toolkit di sviluppo che consente ai developer aziendali di risparmiare tempo e fatica, assemblando e modificando i componenti UX senza lunghi progetti di sviluppo software. Grazie a risorse UX quali l’applicazione di riferimento Redwood, i modelli di pagina, il repository dei componenti, l’architettura di riferimento e le guide alla progettazione, Oracle Applications Platform offre ciò di cui un cliente o un partner hanno bisogno per creare applicazioni adatte al consumatore, in modo efficiente.

Ricerca: il componente di ricerca Oracle consente agli sviluppatori aziendali di integrare in modo rapido e semplice funzionalità di ricerca potenti e con regolazione automatica nelle loro applicazioni e di mantenere i suggerimenti appresi tra i vari dispositivi. Grazie ai suggerimenti alimentati da intelligenza artificiale e machine learning e alla ricerca di testo con tolleranza agli errori di battitura, clienti e partner possono incorporare funzionalità di ricerca veloci e scalabili all’interno delle proprie applicazioni.

Visualizzazione dei dati: i componenti di analytics Redwood di Oracle Analytics Cloud permettono agli sviluppatori aziendali di incorporare le visualizzazioni dei dati all’interno delle proprie applicazioni Redwood. Grazie alle funzionalità di analisi integrate, clienti e partner possono aggiungere facilmente visualizzazioni di dati alle proprie applicazioni e rendere più accessibili gli insight sui dati agli utenti finali.

La suite di Oracle Fusion Cloud Applications offre tutto ciò di cui un’azienda ha bisogno per ottimizzare i processi, prendere decisioni migliori più rapidamente e precedere il cambiamento. Con le applicazioni per gestire AFC (Amministrazione Finanza e Controllo) e i processi finance, la supply chain, le risorse umane (HR) e la customer experience, Oracle offre la suite più completa di applicazioni aziendali su un’unica piattaforma cloud integrata. La piattaforma ad aggiornamento automatico di Oracle offre ai clienti l’accesso a un’innovazione continua, poiché le nuove funzionalità vengono aggiunte ogni 90 giorni, senza tempi di inattività.

“Il passaggio a un ambiente SaaS rappresenta per le aziende una fantastica opportunità per standardizzare i processi aziendali. Ma alcune di loro potrebbero aver bisogno di ulteriori funzionalità di nicchia, specifiche per la loro attività” ha affermato Kevin Permenter, research director for financial application di IDC. “Con la Oracle Application Platform, le aziende potranno aggiungere funzionalità proprietarie alle applicazioni Oracle Fusion Cloud operando sulla stessa piattaforma e modello di dati, con la stessa UX. Questo renderà la suite di applicazioni SaaS di Oracle ancora più flessibile, facile da utilizzare e interessante per l’ecosistema di clienti e partner”.

“PwC vuole usare la nuova piattaforma di sviluppo delle applicazioni di Oracle per promuovere l’innovazione e creare una migliore user experience per i clienti”, ha dichiarato Kevin Sullivan, Oracle Practice Leader di PWC. “Il successo ottenuto nella trasformazione digitale con Oracle Cloud ha permesso ai nostri clienti di trarre vantaggio da una vasta gamma di funzionalità digitali, e la nuova piattaforma di sviluppo aiuterà a fornire un modo nuovo di creare soluzioni differenziate e valore aziendale. Poter utilizzare lo stesso framework di sviluppo di Oracle per i nostri clienti è un grande passo avanti, per creare applicazioni personalizzate che si integrano con le Fusion Application”.