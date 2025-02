Opera presenta Opera Air: il browser che migliora attivamente il benessere

Opera presenta Opera Air, il primo browser costruito attorno al concetto di mindfulness.

Opera Air è progettato per far sentire meglio i suoi utenti durante la navigazione web. Il nuovo browser integra direttamente nell’esperienza di navigazione strumenti per la mindfulness come esercizi di respirazione, meditazione, toni binaurali, stretching e citazioni positive. Gli utenti potranno inoltre godere di un design scandinavo minimalista e di un’interfaccia utente con effetto vetro satinato.

A quasi 30 anni dalla fondazione di Opera, il ruolo del browser non è mai stato così importante: oggi i browser permettono alle persone di lavorare, fare acquisti, dedicarsi alle proprie passioni, cercare intrattenimento e utilizzare app web da un’unica super applicazione potente. Oggi, Opera sta ancora una volta ridefinendo il ruolo del browser, rilasciandone uno che non è più solo uno strumento utilitaristico, ma aiuta i suoi utenti a gestire lo stress, migliorare la concentrazione e mantenere la lucidità emotiva durante la giornata.

“Il web è bellissimo ma può essere caotico e travolgente. Abbiamo deciso di esaminare metodi scientificamente provati per aiutare i nostri utenti a navigarlo in modo da farli sentire e funzionare meglio”, ha dichiarato Mohamed Salah, Senior Director of Product di Opera.

Opera Air permette ai suoi utenti di prendersi una pausa mindful durante la giornata: possono scegliere tra le funzionalità “Prenditi una Pausa” e “Boost”. “Prenditi una Pausa” li guiderà attraverso esercizi di respirazione, meditazione e scansione corporea completa — ciascuno di diversa durata (da 3 a 15 minuti) e con diversi tipi di esercizi. Gli utenti possono anche impostare un promemoria per prendersi una pausa mindful.

La funzione “Boost” disponibile in Opera Air utilizza toni binaurali, una tecnica uditiva in cui due frequenze leggermente diverse vengono riprodotte in ciascun orecchio, creando una terza frequenza percepita nel cervello. Questo è noto per influenzare l’attività delle onde cerebrali, aiutando a promuovere il rilassamento, la concentrazione o uno stato meditativo. I “Boost” disponibili includono Boost della Creatività, Concentrazione Energizzata, Rilassamento Profondo e molti altri — incluso uno che permette agli utenti di ricordare più facilmente i propri sogni. In ciascuno, è possibile regolare il volume delle onde, i suoni della natura e la musica di sottofondo. Gli utenti possono anche scegliere la loro musica di sottofondo preferita per qualsiasi Boost. La durata del Boost può essere impostata da 15 minuti all’infinito.

In Opera Air, la mindfulness si integra nell’esperienza di navigazione in modo non invasivo. Gli utenti possono, per esempio, continuare a navigare o lavorare su un documento mentre ascoltano il Boost “Calma Concentrata” che utilizza toni Alpha a 8Hz, insieme a musica di sottofondo e suoni della natura che permetteranno loro di raggiungere uno stato di calma concentrata utile mentre lavorano o leggono.