OpenText Aviator integra la potenza dell’intelligenza artificiale nelle soluzioni di cyber resilienza e di information management di OpenText

È stato un grande anno per OpenText, che ha visto la multinazionale statunitense espandersi con l’acquisizione di Micro Focus e imprimere un’accelerazione alla sua visione strategica rivolta a proporre il modello più esteso e versatile di Information Management sicuro e integrato nel cloud.

Nel corso dell’OpenText World 2023, appena conclusosi, l’azienda ha sottolineato l’importanza centrale dell’intelligenza artificiale (AI) nella sua strategia, annunciando il rilascio della nuova famiglia di soluzioni OpenText Aviator, che mette a disposizione delle aziende la potenza delle più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning per la realizzazione di ambienti di Information Management efficaci e sicuri, on premise come nel cloud.

“La rivoluzione dell’intelligenza artificiale cambierà ogni cosa - sottolinea Pierpaolo Alì, Director Southern Europe di OpenText Cybersecurity - coinvolgendo ogni business, organizzazione, ruolo aziendale, settore industriale e persona. Le opportunità dell’AI nel solo ambito enterprise sono stimate dagli analisti essere un mercato che varrà 135 miliardi di dollari entro il 2030. Oltre alle enormi opportunità, l’AI porta però anche nuovi rischi e nuove forme di fiducia. Oggi, con il rilascio delle soluzioni Aviator la potenza dell’intelligenza artificiale entra in modo ancor più deciso nel modello di Information Management che è alla base della strategia di OpenText. In particolare, con Aviator Cybersecurity, facciamo un passo in avanti epocale nella cyber resilienza e nell’efficacia al contrasto delle minacce informatiche”.

Aviator Cybersecurity

L'ascesa dell'intelligenza artificiale crea preoccupazioni crescenti presso i professionisti della cybersecurity, perché queste tecnologie sono a disposizione anche del cyber crimine e ciò che si prospetta in maniera inevitabile è che gli attacchi guidati da AI rappresenteranno, molto presto, la normalità.

“L’AI aumenta la portata degli strumenti a disposizione del cyber crimine - precisa Alì - e abbassa, inoltre, notevolmente i requisiti in termini di competenza tecnica e disponibilità di strumenti necessari per sferrare un attacco informatico. Il dark Web propone già servizi di intelligenza artificiale dai nomi inquietanti quali Worm GPT, Wolf GPT, Fraud GPT, XXX GPT. Si tratta di motori di AI, disponibili come servizio, privi di qualsiasi filtro di sicurezza o etico, sviluppati appositamente per fornire supporto in attività illegali come la generazione di Bot personalizzati, la creazione di campagne di phishing o la compromissione di e-mail. Aviator Cybersecurity mette a disposizione gli strumenti per rispondere efficacemente a queste nuove minacce”.

Aviator Cybersecurity fornisce modelli avanzati di AI e machine learning che continuamente imparano e si adattano, per abilitare una sicurezza proattiva rispetto a minacce note e sconosciute, capace di apprendere rapidamente. L’efficacia di protezione viene aumentata grazie alla capacità di rilevare e classificare gli attacchi in modo più rapido, accurato e automatizzato.

L’efficacia di Aviator Cybersecurity si manifesta sia nella capacità di rilevamento sia in quella di risposta, con la capacità di predisporre nuovi modelli di rilevamento delle minacce e rilasciare contromisure in caso di attacco con una rapidità finora inaccessibile.

“Il risultato finale - precisa Alì - è di conseguire una grande agilità di risposta a ogni tipo di nuovo attacco e si traduce in una migliore condizione di sicurezza generale. Inoltre, l’intelligenza artificiale di Aviator non si manifesta solo nell’ambito della cybersecurity, ma prevede una gamma di soluzioni più ampia e trasversale all’intera offerta OpenText, in constante ampliamento, per realizzare un modello coerente e completo di Information Management sicuro on-premise e nel cloud”.

Un tassello di una strategia più ampia

In aggiunta ad Aviator Cybersecurity, la famiglia Aviator, già oggi, prevede una serie di altri tasselli importanti.

Aviator Platform raccoglie l’eredità dell’impegno di OpenText e Micro focus nell’ambito dell’AI e raggruppa: la piattaforma di digitalizzazione delle informazioni Idol; Vertica per le transizioni massive; Deep Learning con il supporto di GPT, PaLM2, LLaMa, T5/Open Assiste e per gli altri ‘Language model’ che verranno in futuro con una modalità “pluggable”; la piattaforma Magellan di virtualizzazione delle informazioni.

OpenText Aviator Thrust rappresenta una nuovo portfolio di servizi che operano in modo congiunto e che interessano temi quali data governance, protezione delle informazioni, sicurezza, gestione del rischio e soluzioni per la compliance. Aviator Thrust permette di collegare piattaforme cloud private e applicazioni SaaS basate su cloud per fornire un feed unico, sicuro e governato basato sull’intelligenza artificiale.

OpenText Aviator Search integra i dati provenienti da varie fonti, indipendentemente dal formato, e li rende accessibili agli utenti attraverso un'interfaccia di ricerca semplice e immediata che si avvale della capacità di estrarre concetti e approfondimenti dal linguaggio scritto o parlato utilizzando modelli probabilistici e algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale (NLP).

L'avvento dell'Internet delle cose sta ridisegnando le dinamiche operative e la fornitura di servizi delle organizzazioni in tutti i settori. L'IoT introduce un nuovo livello di integrazione, aggiungendo migliaia di dispositivi alle reti aziendali e aumentando esponenzialmente gli endpoint da gestire. OpenText Aviator IoT contribuisce a questa integrazione semplificando il provisioning dei dispositivi, l'inserimento, la movimentazione e l'organizzazione dei dati, nonché la correlazione dei dati master IoT con i dati esistenti. Inoltre, incorpora i protocolli aziendali IoT nei sistemi di back-end e crea un ecosistema digitale sicuro.

Infine OpenText Aviator Lab è l’organizzazione pensata per aiutare le aziende a sfruttare il potenziale dell’AI. Grazie all'aiuto degli esperti di OpenText è possibile "mettere in azione" i dati e rispondere a domande quali: come scegliere il giusto set di strumenti per le proprie esigenze, in quale ambito dare priorità agli investimenti nell'IA, come garantire la sicurezza dei dati sensibili.