Opensignal, la velocità del 5G nel mondo reale: l’Italia arranca

Nell’ultima analisi di Opensignal sulle misurazioni della velocità 5G su tutte le bande di frequenza, è emerso che le città principali offrono prestazioni significativamente migliore rispetto ai punteggi nazionali.

Ad esempio, gli utenti nella città di Jeonju hanno l’esperienza più veloce in qualsiasi città analizzata. da Opensignal.: con di 415,6 Mbps le prestazioni sono il 15% superiore del risultato nazionale della Corea del Sud.

Solo tre delle città nella top ten mondiale del 5G sono capitali: Riyadh, Tokyo e Dublino. Delle altre città, molte sono importanti centri commerciali, in particolare Dubai, Zurigo e Barcellona.

In Australia Melbourne batte Sydney e Barcellona supera la capitale della Spagna, Madrid. Mentre coloro che vivono nelle città più popolose del Canada – Toronto, Montreal e Vancouver – devono avventurarsi nella destinazione degli sport invernali di Calgary per vedere la velocità di download 5G media più alta del Canada.

5G, la velocità a livello nazionale

Nei vari paesi, Opensignal sottolinea che l’esperienza 5G continua ad essere forte.

La Corea del Sud è di nuovo in cima alla classifica per la velocità di download 5G, ma Taiwan sale in cima alla classifica degli upload 5G.

Il Giappone esordisce nelle classifiche globali, posizionandosi al primo posto sia per la velocità di download 5G (231,5 Mbps) che per la velocità di download di picco 5G (856,5 Mbps).

In Europa, mentre la Finlandia ha la velocità di download 5G media più alta (219,5 Mbps), i Paesi Bassi hanno la velocità di upload 5G media più alta in Europa con 34,7 Mbps e Grecia, Spagna e Svizzera hanno tutte performance di download di picco 5G più elevate.

Un certo numero di grandi mercati 5G perdono una posizione nella top 10. Ad esempio, la Germania è tra i primi 10 per la prestazioni di upload 5G, ma esce di scena sia in download medio che di picco.

l’Italia non si posiziona nella classifica in tutte le categorie 5G.

Il vantaggio del 5G è più evidente quando confrontiamo i risultati con la vecchia tecnologia di rete 4G, o LTE.

Gli utenti in Thailandia e Filippine vedono il maggiore miglioramento nella loro esperienza utilizzando il 5G rispetto al 4G. Osservando le velocità di download medie, gli utenti in quei mercati assistono ad un miglioramento di oltre 10 volte.

Per l’esperienza video, i punteggi degli utenti thailandesi sono migliori di quasi un terzo quando si utilizza il 5G.

In particolare, secondo il report di Opensignal gli utenti nei mercati con le velocità di download 5G più veloci – Corea del Sud, Taiwan e Emirati Arabi Uniti – vedono anche alcuni dei maggiori miglioramenti rispetto al 4G.

Questi risultati indicano che tutti i mercati possono beneficiare del 5G, anche quelli in cui l’esperienza 4G è già molto buona.