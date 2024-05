OpenAI lancia il nuovo modello GPT-4o e altri strumenti per ChatGPT free

OpenAI ha presentato il suo modello più recente, GPT-4o (dove “o” sta per “omni”), e ha annunciato che sta per introdurre più intelligenza e strumenti avanzati in ChatGPT gratuito.

GPT-4o – spiega lo specialista dell’intelligenza artificiale generativa – è il nuovo modello di punta dell’azienda: offre un’intelligenza di livello GPT-4, ma è molto più veloce e migliora le sue capacità di testo, voce e vision.

OpenAi afferma che oggi GPT-4o è molto più capace di qualsiasi altro modello esistente a comprendere e discutere le immagini che l’utente condivide. Ad esempio, sottolinea l’azienda, ora è possibile scattare una foto di un menu in una lingua diversa e parlare con GPT-4o per tradurlo, conoscere la storia e il significato del cibo e ottenere consigli.

In futuro, i miglioramenti consentiranno una conversazione vocale più naturale e in tempo reale e la possibilità di conversare con ChatGPT tramite video in tempo reale. Ad esempio, secondo OpenAI sarà possibile mostrare a ChatGPT una partita sportiva in diretta e chiedergli di spiegare le regole. L’azienda ha in programma di lanciare una nuova Voice Mode con queste nuove funzionalità in versione alpha nelle prossime settimane, con accesso anticipato per gli utenti Plus, mentre il lancio sarà più ampio.

Per rendere l’intelligenza artificiale avanzata più accessibile e utile in tutto il mondo, aggiunge OpenAI, le funzionalità linguistiche di GPT-4o sono state migliorate in termini di qualità e velocità. ChatGPT supporta inoltre più di 50 lingue per sign-up e login, impostazioni utente e altro ancora.

OpenAI sta iniziando a distribuire GPT-4o agli utenti di ChatGPT Plus e Team, mentre la disponibilità per gli utenti Enterprise è imminente. Sta anche iniziando a distribuire il servizio a ChatGPT Free con limiti di utilizzo. Gli utenti Plus avranno un limite di messaggi fino a 5 volte superiore a quello degli utenti free, mentre gli utenti Team ed Enterprise avranno limiti ancora più elevati.

Quando utilizzano GPT-4o, gli utenti di ChatGPT Free avranno ora accesso a funzioni quali: un’esperienza di intelligenza del livello di GPT-4; risposte sia dal modello che dal web; analisi dei dati e creazione di grafici; conversazioni sulle foto scattate; upload dei file per ottenere assistenza nella sintesi, nella scrittura o nell’analisi; coprire e utilizzare i GPT e il GPT Store; creare un’esperienza più utile con la memoria.

Ci sarà un limite al numero di messaggi che gli utenti free potranno inviare con GPT-4o a seconda dell’utilizzo e della domanda. Una volta raggiunto il limite, ChatGPT passerà automaticamente a GPT-3.5 per consentire agli utenti di continuare le conversazioni.

Nuova applicazione desktop ChatGPT per macOS

Sia per gli utenti gratuiti che per quelli a pagamento, OpenAI sta anche lanciando una nuova app desktop di ChatGPT per macOS, progettata per integrarsi perfettamente in qualsiasi cosa l’utente stia facendo sul proprio computer. Con una semplice scorciatoia da tastiera (Opzione + Spazio), è possibile porre immediatamente una domanda a ChatGPT. È anche possibile scattare screenshot e discutere su di essi direttamente nell’app.

È possibile effettuare conversazioni vocali con ChatGPT direttamente dal computer, a partire dalla Voice Mode disponibile in ChatGPT fin dal lancio, mentre le nuove funzionalità audio e video di GPT-4o arriveranno in futuro. Se si desidera fare un brainstorming su una nuova idea per la propria azienda, prepararsi per un colloquio o discutere di un argomento, basta toccare l’icona della cuffia nell’angolo in basso a destra dell’applicazione desktop per avviare una conversazione vocale.

L’applicazione per macOS viene ora distribuita agli utenti Plus e sarà disponibile in modo più ampio nelle prossime settimane. OpenAI prevede inoltre di lanciare una versione per Windows nel corso dell’anno.

OpenAI sta poi introducendo un nuovo look and feel per ChatGPT, progettato per essere più amichevole e conversazionale. Gli utenti potranno notare una nuova schermata iniziale, il layout dei messaggi rinnovato e molto altro ancora.

Ulteriori informazioni su GPT-4o e sulle nuove funzionalità di ChatGPT sono disponibili sul sito di OpenAI.