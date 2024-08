OpenAI: fine-tuning per GPT-4o e 1 milione di token di training gratis al giorno

OpenAI ha annunciato il lancio del fine-tuning di GPT-4o, che l’azienda definisce una delle funzioni più richieste dagli sviluppatori. OpenAI ha inoltre comunicato che offrirà gratuitamente 1 milione di token di training al giorno per ogni organizzazione fino al 23 settembre.

Gli sviluppatori possono ora fare il fine-tuning GPT-4o con set di dati personalizzati per ottenere prestazioni più elevate a un costo inferiore per i loro casi d’uso specifici. Il fine-tuning consente al modello di personalizzare la struttura e il tono delle risposte o di seguire istruzioni complesse specifiche del dominio. Gli sviluppatori possono già produrre ottimi risultati per le loro applicazioni con poche decine di esempi nel loro set di dati di addestramento, spiega OpenAI.

Dal coding alla scrittura creativa, il fine-tuning può avere un grande impatto sulle prestazioni del modello in una varietà di domini. Questo è solo l’inizio, afferma OpenAI: l’azienda intende continuare a investire per ampliare le opzioni di personalizzazione dei modelli per gli sviluppatori.

Il fine-tuning di GPT-4o è disponibile da oggi per tutti gli sviluppatori su tutti i livelli di utilizzo a pagamento. Ed è disponibile anche il fine-tuning per GPT-4o mini. Per GPT-4o mini, OpenAI offre gratuitamente 2 milioni di gettoni di training al giorno fino al 23 settembre. Per saperne di più su come utilizzare il fine-tuning, è possibile visitare la documentazione online di OpenAI.

Per quanto riguarda la privacy e la sicurezza dei dati, OpenAI sottolinea che i modelli fine-tuned rimangono interamente sotto il controllo dei clienti, con la piena proprietà dei propri dati aziendali, compresi tutti gli input e gli output. Questo garantisce che i propri dati non vengano mai condivisi o utilizzati per addestrare altri modelli.

OpenAI afferma di aver anche implementato mitigazioni di sicurezza stratificate per i modelli fine-tuned, per garantire che non vengano utilizzati in modo improprio. Ad esempio, vengono eseguite continuamente valutazioni di sicurezza automatizzate sui modelli ottimizzati e viene monitorato l’utilizzo per garantire che le applicazioni rispettino le policy di utilizzo.

Ulteriori informazioni, tra cui i costi del servizio, sono disponibili nel blog di OpenAI.