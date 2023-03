OpenAI annuncia le API ChatGPT e Whisper per gli sviluppatori

OpenAI ha annunciato che i modelli ChatGPT e Whisper sono ora disponibili tramite API: ciò consente agli sviluppatori di accedere a funzionalità linguistiche (non solo di chat) e speech-to-text all’avanguardia.

Grazie a una serie di ottimizzazioni a livello di sistema, ha spiegato il team, da dicembre OpenAI ha ottenuto una riduzione dei costi del 90% per ChatGPT; ora sta trasferendo questi risparmi agli utenti dell’API.

Gli sviluppatori possono ora utilizzare il modello open source Whisper large-v2 nell’API con risultati molto più rapidi ed economici. Gli utenti dell’API di ChatGPT possono aspettarsi continui miglioramenti del modello e la possibilità di scegliere capacità dedicate per un controllo più approfondito sui modelli.

OpenAI ha anche dichiarato che, ascoltando attentamente il feedback ricevuto, ha perfezionato i termini di servizio dell’API per soddisfare meglio le esigenze degli sviluppatori.

La famiglia di modelli ChatGPT che OpenAI sta rilasciando, gpt-3.5-turbo, è lo stesso modello utilizzato nel prodotto ChatGPT.

Inoltre, OpenAI sottolinea di essere costantemente al lavoro per migliorare i suoi modelli ChatGPT, e di voler rendere questi miglioramenti disponibili anche agli sviluppatori. Gli sviluppatori che utilizzano il modello gpt-3.5-turbo otterranno sempre il modello stabile consigliato, pur avendo la flessibilità di optare per una versione specifica del modello stesso.

Ad esempio, OpenAI ha contestualmente rilasciato gpt-3.5-turbo-0301, che sarà supportato almeno fino al 1° giugno, e aggiornerà gpt-3.5-turbo a una nuova versione stabile in aprile. La pagina del sito web di OpenAI dedicata ai modelli, oltre a offrire approfondimenti su ogni modello, fornirà aggiornamenti sul passaggio.

Whisper, il modello speech-to-text di cui OpenAI ha reso disponibile la release open source nel settembre 2022, ha ricevuto molti apprezzamenti dalla comunità degli sviluppatori, ma può anche essere difficile da eseguire. Ora OpenAI ha reso disponibile il modello large-v2 tramite API, che offre un comodo servizio on-demand a prezzi convenienti.

Tra i primi utilizzatori delle API ChatGPT e Whisper ci sono già aziende note e importanti.

Ad esempio, questa settimana Snap Inc., la società sviluppatrice di Snapchat, ha introdotto My AI per Snapchat+. Questa funzione sperimentale si basa sull’API ChatGPT e offre agli Snapchatter un chatbot amichevole e personalizzabile a portata di mano che fornisce raccomandazioni e può persino scrivere un haiku per gli amici in pochi secondi. Snapchat, social dove la comunicazione e la messaggistica sono un’abitudine quotidiana, conta 750 milioni di Snapchatter mensili.

Shop, l’app consumer di Shopify, è utilizzata da 100 milioni di acquirenti per trovare e interagire con i prodotti e i marchi che apprezzano. L’API ChatGPT è utilizzata per alimentare il nuovo assistente agli acquisti di Shop.

Quando gli acquirenti cercano prodotti, l’assistente agli acquisti fornisce raccomandazioni personalizzate in base alle loro richieste. Il nuovo assistente agli acquisti di Shop, dotato di intelligenza artificiale, semplificherà gli acquisti in-app scansionando milioni di prodotti per trovare rapidamente ciò che gli acquirenti stanno cercando o per aiutarli a scoprire qualcosa di nuovo.