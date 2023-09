OpenAI annuncia la sua prima conferenza per sviluppatori

OpenAI – la società che, tra le altre innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale, ha creato ChatGPT – ha annunciato la sua prima conferenza per sviluppatori: l’OpenAI DevDay si terrà il 6 novembre 2023 a San Francisco, in California (USA).

L’azienda ha sottolineato che l’evento, della durata di un giorno, riunirà centinaia di sviluppatori di tutto il mondo con il team di OpenAI, per presentare in anteprima nuovi strumenti e scambiare idee.

Sarà possibile partecipare di persona alla developer conference, e i partecipanti potranno anche prendere parte a sessioni di breakout condotte da membri dello staff tecnico di OpenAI.

Dal lancio della sua API nel 2020, afferma OpenAI, l’azienda la ha continuamente aggiornata per includere i modelli più avanzati, rendendo più facile che mai per gli sviluppatori integrare l’AI all’avanguardia nei loro progetti con una semplice chiamata API.

Oggi, oltre 2 milioni di sviluppatori utilizzano GPT-4, GPT-3.5, DALL-E e Whisper per un’ampia gamma di casi d’uso, dall’integrazione di assistenti smart in applicazioni esistenti alla creazione di applicazioni e servizi completamente nuovi che prima non erano possibili.

“Non vediamo l’ora di mostrare il nostro ultimo lavoro per consentire agli sviluppatori di costruire cose nuove“, ha dichiarato Sam Altman, CEO di OpenAI.

Per saperne di più, è possibile visitare il sito dedicato alla conferenza, così come registrarsi per ricevere una notifica all’apertura delle iscrizioni che avverrà nelle prossime settimane.

Sarà dunque possibile tra qualche settimana iscriversi per partecipare di persona alla conferenza a San Francisco: gli sviluppatori di tutto il mondo potranno comunque seguire il keynote in live streaming.

Non è ancora chiaro, al momento, se anche le sessioni tecniche saranno disponibili in streaming per gli sviluppatori che non avranno la possibilità di essere presenti di persona a San Francisco.