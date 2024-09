OpenAI Academy, un’iniziativa che investe in sviluppatori e organizzazioni che usano l’AI

OpenAI sta lanciando la OpenAI Academy, una nuova iniziativa che investirà in sviluppatori e organizzazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale per aiutare a risolvere problemi difficili e catalizzare la crescita economica nelle loro comunità. L’Academy – spiega OpenAI – garantirà che il potenziale trasformativo dell’intelligenza artificiale sia accessibile e vantaggioso per diverse comunità in tutto il mondo, a partire dai Paesi a basso e medio reddito.

Gli sviluppatori e le organizzazioni orientate alla mission affrontano le sfide critiche nelle loro comunità, creando opportunità economiche, sottolinea lo specialista dell’AI generativa. L’accesso a tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale può contribuire a migliorare gli sforzi per promuovere lo sviluppo sostenibile.

Molti Paesi hanno settori tecnologici in rapida crescita con sviluppatori di talento e organizzazioni innovative, ma l’accesso alla formazione avanzata e alle risorse tecniche rimane limitato. Investire nello sviluppo di talenti locali dell’AI può alimentare la crescita economica e l’innovazione in settori come la sanità, l’agricoltura, l’istruzione e la finanza.

Il programma OpenAI Academy fornirà:

Formazione e guida tecnica : Supporto da parte di esperti OpenAI per gli sviluppatori e le organizzazioni mission-driven che sfruttano l’AI.

: Supporto da parte di esperti OpenAI per gli sviluppatori e le organizzazioni mission-driven che sfruttano l’AI. Crediti API : Distribuzione di un primo milione di dollari in crediti API per espandere l’accesso ai modelli OpenAI, consentendo ai partecipanti di costruire e distribuire applicazioni innovative.

: Distribuzione di un primo milione di dollari in crediti API per espandere l’accesso ai modelli OpenAI, consentendo ai partecipanti di costruire e distribuire applicazioni innovative. Creazione di una community : Promuovere una rete globale di sviluppatori per collaborare, condividere le conoscenze e guidare l’innovazione collettiva.

: Promuovere una rete globale di sviluppatori per collaborare, condividere le conoscenze e guidare l’innovazione collettiva. Concorsi e incubatori: Collaborare con i filantropi per investire nelle organizzazioni che risolvono le sfide in prima linea nelle loro comunità.

Questa iniziativa si basa sul sostegno di lunga data di OpenAI agli sviluppatori di AI e alle organizzazioni che lavorano in prima linea; l’azienda ha inoltre preannunciato che presto condividerà ulteriori dettagli su come accedere alle risorse dell’Academy.

Nel corso dell’ultimo anno, sottolinea OpenAI, l’azienda ha potuto constatare direttamente che investire nella formazione sull’AI, nelle risorse e nella creazione di community può avere un impatto notevole. Ad esempio, KOBI, vincitore del premio OpenAI alla Tools Competition, utilizza l’AI per aiutare gli studenti con dislessia a imparare a leggere. I-Stem, uno dei vincitori del concorso turn.io Chat for Impact, utilizza l’AI per migliorare l’accesso a contenuti inaccessibili progettati per aiutare le comunità di non vedenti e ipovedenti in India a trovare un impiego significativo. OpenAI ha fornito crediti API e indicazioni tecniche per supportare le organizzazioni vincitrici e le decine di altre che lavorano per affrontare le sfide globali.

Per supportare ulteriormente gli sviluppatori di tutto il mondo, OpenAI ha anche finanziato e pubblicato una traduzione professionale del benchmark Massive Multitask Language Understanding (MMLU), una misurazione dell’intelligenza artificiale generale, in 14 lingue: arabo, bengalese, cinese, francese, tedesco, hindi, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo, swahili e yoruba.

Sostenere coloro che comprendono le culture, le economie e le dinamiche sociali uniche delle loro comunità secondo OpenAI contribuirà a garantire che le applicazioni AI siano adattate alle esigenze locali. Gli sviluppatori e le organizzazioni sono fondamentali per rendere l’intelligenza artificiale più accessibile e consentire alle persone di tutto il mondo – indipendentemente da dove vivono o dalla lingua che parlano – di utilizzare la tecnologia per risolvere problemi difficili, sostiene OpenAI.