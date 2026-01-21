Fabrick amplia l’offerta di open finance con Financial Split Payments

Nel contesto di una crescente complessità dei modelli di vendita digitali, Fabrick rafforza la propria piattaforma di servizi per i pagamenti con il lancio di Financial Split Payments, una soluzione pensata per semplificare la gestione degli incassi e automatizzare la ripartizione dei pagamenti tra più attori coinvolti nello stesso processo di vendita. L’obiettivo è chiaro: ridurre complessità operative, costi e oneri amministrativi per merchant e imprese che operano in ecosistemi articolati.

Una piattaforma unica per la gestione dei flussi di pagamento

Con Financial Split Payments, la suite di servizi per i pagamenti digitali di Fabrick si estende fino a coprire l’intera value chain, dall’acquisto alla transazione effettiva. La soluzione raccoglie i flussi di incasso provenienti da gateway di pagamento, banche, istituti finanziari e metodi di pagamento alternativi in un unico conto dedicato, per poi suddividerli automaticamente tra merchant, aggregatori e intermediari coinvolti nella vendita.

La ripartizione avviene in modo automatico e puntuale, associando a ciascun soggetto la propria quota al netto delle commissioni, che vengono trattenute direttamente dal sistema. Questo approccio elimina passaggi manuali spesso soggetti a errori, riduce i tempi di riconciliazione e consente un controllo più efficace dei flussi di cassa, centralizzati e monitorabili da un’unica dashboard.

Split automatico dei pagamenti per ecosistemi complessi

Financial Split Payments è progettato per rispondere alle esigenze di modelli di business complessi, nei quali la suddivisione dei ricavi non è lineare. La soluzione consente di gestire automaticamente lo split dei pagamenti anche in scenari in cui un unico venditore deve ripartire i ricavi tra più soggetti, come accade nei marketplace, negli aggregatori e nelle piattaforme peer-to-peer.

L’intero processo è gestito da un unico partner in modo sicuro, trasparente e conforme alle normative, liberando i merchant da incombenze regolamentari e operative. Un ulteriore elemento di semplificazione è rappresentato dall’utilizzo di conti tecnici di Fabrick, che evita ai seller l’apertura di conti personali aggiuntivi.

Scalabilità internazionale e supporto multivaluta

L’infrastruttura di Financial Split Payments è già predisposta per il supporto multivaluta ed è attivabile rapidamente in base alle esigenze dei clienti che operano su più mercati. Questo rende la soluzione particolarmente adatta alle imprese che puntano a crescere a livello internazionale, mantenendo una gestione coerente e centralizzata dei flussi di pagamento.

Le parole di Fabrick sulla nuova soluzione

Giulio Rattone, Chief Operating Officer di Fabrick, sottolinea il valore strategico del nuovo servizio: “Financial Split Payments nasce per semplificare i processi nei quali la gestione dei flussi finanziari è spesso frammentata e onerosa e, in alcuni casi, viene ancora svolta manualmente. Con questa soluzione, pensata per rispondere alle esigenze dei merchant, offriamo alle aziende un’infrastruttura solida, scalabile e integrata con l’ecosistema Fabrick. Grazie a Financial Split Payments, la nostra piattaforma integrata si arricchisce ulteriormente e rafforza la sua capacità di coprire l’intera value chain dei servizi di pagamento portando sul mercato una soluzione unica”.

I settori di applicazione: dal travel all’assicurativo

Per la sua natura trasversale, Financial Split Payments si presta in modo particolare a settori come il travel, l’elettronica di consumo e l’assicurativo, ambiti nei quali il processo di vendita coinvolge una pluralità di soggetti e richiede una gestione puntuale e affidabile dei flussi finanziari.

Con questa nuova soluzione, Fabrick consolida il proprio posizionamento nell’open ed embedded finance, offrendo a merchant e imprese uno strumento concreto per semplificare i pagamenti digitali e sostenere la crescita del business in contesti sempre più complessi.