Fabrick amplia l’offerta di open finance con Financial Split Payments

fabrick finantial split payments

Nel contesto di una crescente complessità dei modelli di vendita digitali, Fabrick rafforza la propria piattaforma di servizi per i pagamenti con il lancio di Financial Split Payments, una soluzione pensata per semplificare la gestione degli incassi e automatizzare la ripartizione dei pagamenti tra più attori coinvolti nello stesso processo di vendita. L’obiettivo è chiaro: ridurre complessità operative, costi e oneri amministrativi per merchant e imprese che operano in ecosistemi articolati.

Una piattaforma unica per la gestione dei flussi di pagamento

Con Financial Split Payments, la suite di servizi per i pagamenti digitali di Fabrick si estende fino a coprire l’intera value chain, dall’acquisto alla transazione effettiva. La soluzione raccoglie i flussi di incasso provenienti da gateway di pagamento, banche, istituti finanziari e metodi di pagamento alternativi in un unico conto dedicato, per poi suddividerli automaticamente tra merchant, aggregatori e intermediari coinvolti nella vendita.

La ripartizione avviene in modo automatico e puntuale, associando a ciascun soggetto la propria quota al netto delle commissioni, che vengono trattenute direttamente dal sistema. Questo approccio elimina passaggi manuali spesso soggetti a errori, riduce i tempi di riconciliazione e consente un controllo più efficace dei flussi di cassa, centralizzati e monitorabili da un’unica dashboard.

Split automatico dei pagamenti per ecosistemi complessi

Financial Split Payments è progettato per rispondere alle esigenze di modelli di business complessi, nei quali la suddivisione dei ricavi non è lineare. La soluzione consente di gestire automaticamente lo split dei pagamenti anche in scenari in cui un unico venditore deve ripartire i ricavi tra più soggetti, come accade nei marketplace, negli aggregatori e nelle piattaforme peer-to-peer.

L’intero processo è gestito da un unico partner in modo sicuro, trasparente e conforme alle normative, liberando i merchant da incombenze regolamentari e operative. Un ulteriore elemento di semplificazione è rappresentato dall’utilizzo di conti tecnici di Fabrick, che evita ai seller l’apertura di conti personali aggiuntivi.

Scalabilità internazionale e supporto multivaluta

L’infrastruttura di Financial Split Payments è già predisposta per il supporto multivaluta ed è attivabile rapidamente in base alle esigenze dei clienti che operano su più mercati. Questo rende la soluzione particolarmente adatta alle imprese che puntano a crescere a livello internazionale, mantenendo una gestione coerente e centralizzata dei flussi di pagamento.

Le parole di Fabrick sulla nuova soluzione

Giulio Rattone, Chief Operating Officer di Fabrick, sottolinea il valore strategico del nuovo servizio: Financial Split Payments nasce per semplificare i processi nei quali la gestione dei flussi finanziari è spesso frammentata e onerosa e, in alcuni casi, viene ancora svolta manualmente. Con questa soluzione, pensata per rispondere alle esigenze dei merchant, offriamo alle aziende un’infrastruttura solida, scalabile e integrata con l’ecosistema Fabrick. Grazie a Financial Split Payments, la nostra piattaforma integrata si arricchisce ulteriormente e rafforza la sua capacità di coprire l’intera value chain dei servizi di pagamento portando sul mercato una soluzione unica”.

I settori di applicazione: dal travel all’assicurativo

Per la sua natura trasversale, Financial Split Payments si presta in modo particolare a settori come il travel, l’elettronica di consumo e l’assicurativo, ambiti nei quali il processo di vendita coinvolge una pluralità di soggetti e richiede una gestione puntuale e affidabile dei flussi finanziari.

Con questa nuova soluzione, Fabrick consolida il proprio posizionamento nell’open ed embedded finance, offrendo a merchant e imprese uno strumento concreto per semplificare i pagamenti digitali e sostenere la crescita del business in contesti sempre più complessi.

