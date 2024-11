Open Banking – Trustly accelera in Italia: crescita del 63% delle transazioni da conto a conto e nomina nuovo Country Manager

Trustly rafforza la sua presenza in Italia con una crescita straordinaria del 63% annua nelle transazioni processate. Un incremento trainato da una serie di nuove collaborazioni e dall’aumento del numero di esercenti che scelgono la tecnologia di pagamento innovativa di Trustly per offrire pagamenti istantanei e sicuri.

In qualità di pioniere nelle soluzioni di pagamento account-to-account, Trustly sfrutta l’Open Banking per offrire a consumatori e aziende un portafoglio completo di servizi di pagamento e dati. Grazie alla tecnologia AIS per la verifica dei conti bancari, Trustly consente di effettuare payout istantanei con verifica digitale di IBAN e nominativo, e di attivare l’addebito diretto SEPA tramite un processo di registrazione del mandato completamente digitale. Queste soluzioni offrono una valida alternativa ai metodi di pagamento tradizionali come le carte, garantendo un’esperienza unica nel mercato.

Trustly ha integrato le API delle principali banche italiane, tra cui Intesa Sanpaolo, UniCredit, Poste Italiane e BNL. Questo consente alla maggior parte degli italiani di connettersi già alla rete di Trustly, aprendo l’accesso alla sua nuova tecnologia a milioni di consumatori in tutto il Paese.

Dalla sua fondazione nel 2008, Trustly ha registrato una crescita straordinaria nel settore, collaborando con oltre 9.000 aziende in 33 mercati ed elaborando circa 100 miliardi di dollari di valore totale dei pagamenti (TPV) nel 2024. In Italia Trustly annovera tra i suoi clienti marchi di rilievo come UnipolMove e Subito.it – affiancati da grandi nomi globali quali PayPal, eBay, Microsoft ed Electrolux. – e punta ora a stringere nuove partnership.

Jussi Lindberg, Chief Revenue Officer di Trustly, commenta: “Siamo entusiasti della nostra recente crescita nel mercato italiano, e della continua crescita della domanda di pagamenti istantanei. Negli ultimi mesi abbiamo anche riscontrato un notevole aumento di interesse da parte degli esercenti verso i nostri prodotti, rendendo questo il momento ideale per espandere significativamente la nostra presenza in Italia.”

A seguito di questa rapida espansione, Trustly ha nominato Alessandro Biolchi come Head of Italy, incaricato di guidare la strategia di mercato e le relazioni con i clienti nel Paese. Come mercato strategico in crescita per Trustly nel Sud Europa, l’azienda lancerà anche un nuovo sito web italiano per supportare la prossima fase della sua espansione.

Alessandro Biolchi, Head of Italy di Trustly, ha dichiarato: “I sistemi di pagamento in Italia necessitano di modernizzazione. Una maggiore adozione dei pagamenti account-to-account semplificherebbe gli acquisti sia per gli esercenti sia per i clienti. Crediamo che la nostra tecnologia Open Banking possa aiutare le aziende a ridurre le commissioni di transazione, velocizzare i pagamenti e diminuire le frodi. Abbiamo inoltre recentemente lanciato una nuova soluzione di pagamenti ricorrenti basata su AI, progettata per migliorare la gestione dei pagamenti ricorrenti o in abbonamento attraverso un’unica integrazione, che riteniamo possa riscuotere successo tra le aziende italiane.”