Open banking, Adyen fornisce soluzioni di pagamento di nuova generazione

La piattaforma tecnologica finanziaria Adyen ha annunciato una nuova soluzione dedicata all’open banking disponibile all’interno della piattaforma.

La nuova opzione pay-by-bank è stata realizzata in collaborazione con Tink, una piattaforma di open banking che consente a istituzioni finanziarie, fintech e startup di sviluppare prodotti e servizi finanziari.

Grazie al continuo sviluppo di metodi di pagamento innovativi, fluidi e all’avanguardia – ha sottolineato l’azienda –, Adyen è in grado oggi di offrire ai propri clienti servizi di open banking di nuova generazione.

Questa nuova soluzione di open banking di Adyen è stata lanciata inizialmente nel Regno Unito, e la fintech olandese prevede di implementare il servizio in ulteriori mercati europei entro il 2023.

“I consumatori di oggi si aspettano di poter usufruire di un’ampia varietà di opzioni di pagamento. Grazie alla nostra soluzione di open banking, gli acquirenti possono pagare direttamente attraverso il proprio provider bancario di fiducia.

L’obiettivo di Adyen è di soddisfare rapidamente le esigenze dei consumatori fornendo un’ampia gamma di metodi di pagamento convenienti, veloci e sicuri. La partnership con Tink per l’open banking rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di Adyen che punta a soddisfare le necessità in continua evoluzione di merchant e consumatori” , ha dichiarato Edgar Verschuur, Head of Global Acquiring di Adyen.

La soluzione di open banking di Adyen offre infatti una serie di vantaggi sia per i merchant che per i loro clienti. Facilitando la connessione tra banche e aziende, la nuova tecnologia offerta da Adyen consente ai consumatori di pagare direttamente attraverso il proprio conto bancario.

Oltre ad offrire un metodo di pagamento più semplice e veloce al momento del check-out, i trasferimenti bancari da conto a conto permettono anche una visione più trasparente delle transazioni effettuate all’interno del proprio conto corrente.

Tom Pope, Head of Payments and Platforms presso Tink, ha aggiunto: “Da tempo Adyen rappresenta per noi un punto di riferimento nel settore dei pagamenti: siamo particolarmente orgogliosi di questa collaborazione perché ci permette di aiutare le aziende ad accedere a soluzioni di pagamento di nuova generazione. Grazie alla collaborazione con Adyen, continueremo il nostro percorso verso l’adozione dei pagamenti basati sull’open banking a livello globale”.

La soluzione open banking di Adyen è stata progettata per adattarsi al continuo mutamento delle esigenze di consumatori e merchant. La nuova tecnologia prevede l’offerta di una soluzione white-label, dove – al momento del pagamento – solo il nome dell’azienda compare all’interno degli estratti conto bancari del consumatore.

Nel momento in cui un acquirente effettua un pagamento attraverso il proprio conto corrente, verrà automaticamente reindirizzato alla fase di autenticazione da parte della propria banca. La nuova soluzione open banking di Adyen è disponibile su tutti i principali sistemi operativi, inclusi dispositivi API, web, iOS e Android.

