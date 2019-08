OntheMap, la piattaforma di geomarketing che sfrutta l’IA

La combinazione dei modelli statistici di TradeLab con la competenza tecnologica di Noovle hanno dato vita a OnTheMap, piattaforma di geomarketing avanzata, erogata in modalità SaaS (Software as a Service), che collega i dati economici a Google Maps e digitalizza l’intero processo di analisi statistica.

OntheMap coniuga l’esperienza di TradeLab nell’analisi territoriale economico-competitiva con quella sviluppata da Noovle nella creazione della piattaforma GeoCMS, un Content Management System erogato dal cloud di Google per gestire le informazioni georeferenziate.

Gli algoritmi di intelligenza artificiale

Grazie ad algoritmi di Intelligenza Artificiale, e per mezzo di un'interfaccia semplice, la soluzione è in grado di fornire tempo reale le informazioni utili per la valutazione delle potenzialità di sviluppo su un determinato territorio, definendone le caratteristiche di domanda (in termini di consumi aggredibili) e offerta (valutando il presidio dei competitor presenti).

OnTheMap dispone di informazioni geocodificate quali indicatori demografici, indici di reddito, il valore dei consumi mensili familiari e i livelli di presidio competitivo. Gli algoritmi previsivi e i valori parametrici che costituiscono il modello di TradeLab S.E.M. (Site Evaluation Model) consentono di ottenere una stima del fatturato potenziale di un’attività commerciale, sia in base alla capacità di spesa dell’utenza locale sia in base al numero di competitor presenti nella stessa area.

Intuitive rappresentazioni cartografiche

Le complesse elaborazioni eseguite dal motore di OnTheMap vengono poi rappresentate in maniera semplice e intuitiva su una delle cartografie disponibili (Mappa, Satellite, Terreno, Street View e Earth); Google Places arricchisce inoltre la base informativa con la presenza di tutti i POI (Point of Interest) del territorio italiano.

“Siamo solo all’inizio della storia di OnTheMap –ha detto Piergiorgio De Campo, Direttore Generale e Co-Founder Noovle – e stiamo già lavorando a nuove soluzioni di Big Data Analysis in grado di generare algoritmi sempre più performanti e di offrire API avanzate che consentano l’integrazione con i sistemi informativi dei nostri clienti”

“Con OnTheMap abbiamo soddisfatto il fabbisogno espresso dai nostri clienti di coniugare la nostra capacità di analisi e l’affidabilità dei nostri algoritmi predittivi con la flessibilità della piattaforma in Cloud sviluppata da un partner all’avanguardia. OnTheMap è il punto di partenza dello sviluppo di strumenti e servizi a matrice digitale finalizzati a semplificare e velocizzare i processi decisionali delle imprese e migliorarne la relazione con il mercato potenziale di riferimento”, ha affermato Massimo Viganò, CEO e Co-Founder di TradeLab.