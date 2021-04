Olivetti, un nuovo logo per parlare di Made in Italy

Olivetti ha presentato il restyling del logo, che appare in una veste cromatica più vibrante, in continuità con la sua storia, e introduce il verde, il bianco e il rosso del tricolore, a evocare l’importanza del Made in Italy di cui la società ne è sempre stata portavoce.

Olivetti che oggi è la digital farm per l’Internet of Things del Gruppo Tim, si legge in una nota che accompagna il nuovo logo, è impegnata in percorso per corstruire prodotti e servizi in cui la tecnologia e la connettività sono elementi abilitanti:”seguendo il concetto di human centricity, dell’uomo al centro dell’azione, abilitano la digitalizzazione del tessuto economico e industriale del Paese, supportando l’evoluzione digitale delle imprese e della Pubblica Amministrazione con una ricca famiglia di soluzioni IoT“.

L’immagine del logo con il cambio dei colori vuole essere un segno in grado di essere immediatamente e universalmente riconoscibile in tutto il mondo e racconta una storia italiana.

La mission di Olivetti e del Gruppo Tim è migliorare la vita delle persone grazie alla tecnologia e per tutto questo c’era bisogno di un segno nuovo.

Una scelta in linea con gli insegnamenti del suo fondatore, Adriano Olivetti, che sentendo la necessità di rendere concreta ed accessibile a tutti l’evoluzione tecnologica, ha sempre accompagnato la sua strategia con progressivi restyling del marchio.

Nella stessa nota si legge che Roberto Tundo, Amministratore Delegato di Olivetti, ritiene che “lo stile Olivetti è una continua ispirazione all’eccellenza, una modalità unica di rappresentazione del DNA aziendale che ha sempre contraddistinto Olivetti, simbolo della storia industriale italiana, legata al concetto di human centricity e, nel nostro caso, patrimonio universale conosciuto non solo in Italia ma nel Mondo”.

Il restyling è stato curato dalla funzione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment del Gruppo Tim in collaborazione con la funzione Communication & External Relations di Olivetti.

La storia del logo Olivetti

Il logo Olivetti si è evoluto nel tempo, riuscendo a raccontare epoche e movimenti culturali fin dai primi anni del ‘900 coinvolgendo designer d’avanguardia da tutto il mondo, ponendo la massima cura affinchè il design fosse al centro della filosofia aziendale.

L’origine del marchio risale al 1911, quando all’esposizione universale di Torino venne presentata la macchina per scrivere M1 con il primo logotipo accompagnato dal logo, disegnato dallo stesso fondatore Camillo Olivetti, raffigurante le lettere ICO, acronimo di Ingegnere Camillo Olivetti.

Nel 1934 il pittore Xanti Schawinsky introdusse un carattere Universal Pica in minuscolo che evocava immediatamente l’immagine della dattiloscrittura mentre Giovanni Pintori successivamente rielaborò l’esile carattere usato preferendo un grassetto corposo derivato dal carattere Etrusco e aumentando gli spazi tra le lettere per rafforzare la comunicazione pubblicitaria.

Ma è nel 1970 che il marchio diviene quello che conosciamo tutti, più iconico e riconoscibile, grazie all’opera del grafico Walter Ballmer che riorganizza le distanze e gli spessori definendo con criteri matematici il disegno del logo con il risultato di accentuare l’immagine di solidità dell’azienda e dare maggiore visibilità alla scritta, grazie anche a un lettering che assume quasi la valenza di simbolo grafico.