Olidata rinnova il Cda e nomina Claudia Quadrino nuovo AD

L’assemblea dei soci di Olidata ha deciso di revocare i membri del precedente Consiglio di Amministrazione (Cda) e di nominare un nuovo consiglio. Una nota ufficiale comunica che oggi il nuovo Cda si è insediato, assumendo le attività correnti e conferendo i poteri gestionali, oltre a nominare i comitati endoconsiliari.

Claudia Quadrino, già amministratore delegato di Sferanet, è stata nominata nuovo AD di Olidata. La nomina di Quadrino avviene in un’ottica di continuità, considerando la riorganizzazione aziendale in corso che prevede la fusione per incorporazione di Sferanet in Olidata.

Il Cda ha inoltre incaricato l’amministratore delegato di avviare le verifiche necessarie, anche tramite i consulenti che assistono la società, per un’eventuale azione di responsabilità contro i tre amministratori indipendenti revocati, a seguito delle loro attività e iniziative nell’ultimo mese.

Infine, il consiglio ha verificato l’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste per la stipula dell’atto di fusione. In accordo con Sferanet, Olidata procederà alla stipula dell’atto nel più breve tempo possibile.