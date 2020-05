OGICloud: il cloud per i professionisti, in Italia con BB Tech Group

Stipulato un accordo tra BB Tech Group, distributore IT a valore aggiunto e fastERA, gruppo multinazionale composto da fastERA Srl e fastERA Swiss SA, specializzato in sviluppo di soluzioni It e cloud, per portare la soluzione OGICloud alle aziende europee e svizzere attraverso il canale dei rivenditori è il primo step dell’accordo

L’accordo è già in fase operativa, data la richiesta di soluzioni di private cloud da parte del mercato business in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Covid-19.

OGICloud è il servizio che fastEra definisce come il “vero cloud”: permette all’azienda di avere un’infrastruttura informatica su misura, in tempi ridotti, con un costo variabile in base all’effettivo utilizzo.

La rete OGICloud prevede un supporto 24 ore su 24 per tutto l’anno ed è totalmente scalabile, può essere integrata anche con i dispositivi hardware e i software già presenti in azienda.

Con OGICloud si può accedere al desktop e ai server in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo e con qualsiasi device, in modo semplice e con la massima sicurezza.

Il cloud è implementabile con servizi sviluppati da fastERA, accessibili in sicurezza da remoto in qualsiasi momento, tramite qualunque device connesso a Internet

OGICloud si appoggia all’architettura IT cloud “aCloud” di Sangfor Technologies, marchio già distribuito da BB Tech Group a livello nazionale, per erogare il proprio servizio di server virtuale.

Per Giampaolo Bombo, Ad di BB Tech Group, «i servizi fastERA non solo rispondono alle caratteristiche qualitative richieste dal mercato, ma anticipano già esigenze del futuro. IlL primo passo di questo accordo vede la distribuzione di OGICloud, servizio prioritario per le aziende; tuttavia le divisioni di fastERA propongono una vasta gamma di soluzioni che andremo ad abbracciare nel tempo».