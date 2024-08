Nvidia rende più realistici gli umani digitali con l’AI generativa

In occasione di Gamescom 2024, NVIDIA ha annunciato il suo primo small language model (SLM) on-device alimentato localmente da RTX AI, Nemotron-4 4B Instruct – ora incluso come parte di NVIDIA ACE come microservizio NVIDIA NIM, migliorando notevolmente le capacità conversazionali degli esseri umani digitali nei giochi, nel customer service, nella sanità e altro.

Nell’AI Decoded di questa settimana NVIDIA approfondisce il modo in cui un SLM può fornire risposte più rapide e precise e i vantaggi della sua implementazione in NVIDIA ACE. I developer possono utilizzarlo per migliorare le interazioni con i NPC nei loro giochi e applicazioni e dare vita alla tecnologia umana digitale: dal riconoscimento vocale automatico Riva, all’elaborazione del linguaggio con SLM e LLM, dal text-to-speech ad Audio2Face per l’animazione facciale.

La versatilità di ACE si concretizza nel supporto di vari modelli di intelligenza artificiale, comprese le opzioni proprietarie di NVIDIA e di terze parti, con la flessibilità di essere eseguito su server cloud o localmente su PC e workstation RTX AI.

Per dare uno sguardo al funzionamento di NVIDIA ACE con applicazioni reali è possibile fare riferimento a James, un addetto al customer care AI gestito da ACE, disponibile su ai.nvidia.com.

Inoltre nella rubrica di questa settimana l’azienda approfondisce il modo in cui AI Foundry di NVIDIA aiuta le aziende a addestrare modelli di intelligenza artificiale generativa sui propri dati, concessi in licenza. Un’architettura AI multimodale, NVIDIA Edify, è ciò che sviluppatori e progettisti utilizzano per addestrare modelli per la generazione di immagini, video, risorse 3D, imaging ad alta gamma dinamica a 360 gradi e materiali di rendering fisico partendo da semplici istruzioni di testo.

Alcune delle caratteristiche distintive di NVIDIA Edify includono:

Generazione rapida di risorse : si possono creare immagini 1K in soli sei secondi, con opzioni di upscaling a 4K.

: si possono creare immagini 1K in soli sei secondi, con opzioni di upscaling a 4K. Creazione di contenuti versatili : è possibile generare risorse 2D, 3D e HDRi e quindi personalizzarle con strumenti come InPaint, OutPaint e altri.

: è possibile generare risorse 2D, 3D e HDRi e quindi personalizzarle con strumenti come InPaint, OutPaint e altri. Controllo creativo: aderenza avanzata al prompt, controlli della fotocamera e capacità di ottimizzare i modelli per contenuti specifici del brand.

Generative AI di Getty Images e Generative AI di iStock , servizio di fotografia generativa commercialmente sicuro formato sui contenuti concessi in licenza da Getty Images, sono tra i migliori esempi di servizi basati su NVIDIA AI Foundry ed Edify, sottolinea l’azienda. Essi sono stati recentemente aggiornati all’ultima versione di Edify Image, consentendo così generazioni più veloci e una maggiore aderenza al prompt e rendendo disponibili i controlli della fotocamera.