Nvidia: con NIM Agent Blueprints le aziende possono creare la propria AI

NVIDIA ha annunciato NIM Agent Blueprints, un catalogo di workflow di AI preaddestrati e personalizzabili che offrono a milioni di sviluppatori aziendali una suite completa di software per la creazione e l’implementazione di applicazioni di AI generativa per casi d’uso canonici, come gli avatar del servizio clienti, la retrieval-augmented generation e lo screening virtuale per la scoperta di farmaci.

NIM Agent Blueprints – spiega l’azienda – rappresenta un punto di partenza per gli sviluppatori che creano applicazioni di intelligenza artificiale che utilizzano uno o più agenti AI. Includono applicazioni sample costruite con NVIDIA NeMo, NVIDIA NIM e i microservizi dei partner, codice di riferimento, documentazione sulla personalizzazione e un diagramma Helm per il deployment.

Le aziende possono modificare i NIM Agent Blueprints utilizzando i propri dati aziendali ed eseguire le proprie applicazioni di AI generativa su data center e cloud accelerati. Con NIM Agent Blueprints, le imprese possono perfezionare continuamente le loro applicazioni AI in base al feedback degli utenti, creando un volano di AI guidata dai dati.

I primi NIM Agent Blueprints ora disponibili includono un workflow umano digitale per il servizio clienti, un workflow di screening virtuale generativo per la scoperta di farmaci assistita da computer e un workflow di estrazione di dati PDF multimodale per la retrieval-augmented generation (RAG) enterprise che può utilizzare grandi quantità di dati aziendali per ottenere risposte più accurate. I NIM Agent Blueprints possono essere sperimentati e scaricati gratuitamente dagli sviluppatori e possono essere implementati in produzione con la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise.

I system integrator e i fornitori di soluzioni tecnologiche globali Accenture, Deloitte, SoftServe e World Wide Technology (WWT) stanno portando NVIDIA NIM Agent Blueprints alle aziende di tutto il mondo. Cisco, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise e Lenovo offrono infrastrutture e soluzioni full-stack accelerate da NVIDIA per accelerare le implementazioni di NIM Agent Blueprints.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel blog di NVIDIA.