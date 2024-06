Nvidia Ace, i microservizi digital human per il futuro degli avatar di AI generativa

Al Computex NVIDIA ha annunciato la disponibilità generale dei microservizi di intelligenza artificiale generativa NVIDIA ACE per accelerare la prossima ondata di digital human, nonché le nuove scoperte di intelligenza artificiale generativa in arrivo sulla piattaforma.

Le aziende del servizio clienti, dei giochi e della sanità sono le prime a adottare le tecnologie ACE per semplificare la creazione, l’animazione e il funzionamento di esseri umani digitali realistici in tutti i settori del servizio clienti, della teleassistenza, dei giochi e dell’intrattenimento.

La suite di tecnologie di AI generativa per digital human NVIDIA ACE, ora generalmente disponibile comprende:

NVIDIA Riva ASR, TTS e NMT – per il riconoscimento vocale automatico, la conversione text-to-speech e la traduzione.

– per il riconoscimento vocale automatico, la conversione text-to-speech e la traduzione. L’LLM NVIDIA Nemotron – per la comprensione del linguaggio e la generazione di risposte contestuali.

NVIDIA Audio2Face – per l’animazione facciale realistica basata sulle tracce audio.

NVIDIA Omniverse RTX – per la creazione di pelle e capelli realistici in tempo reale e path-traced.

Le nuove tecnologie annunciate includono:

NVIDIA Audio2Gesture – per la generazione di gesti del corpo basati su tracce audio, disponibile a breve.

NVIDIA Nemotron-3 4.5B – un nuovo modello linguistico di piccole dimensioni (SLM) creato appositamente per l’inferenza di PC RTX AI a bassa latenza e on-device.

“Gli esseri umani digitali rivoluzioneranno le industrie“, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Le scoperte nei modelli linguistici multimodali di grandi dimensioni e nella grafica neurale – fornite da NVIDIA ACE al nostro ecosistema di sviluppatori – ci avvicinano a un futuro di computing guidato dall’intento, in cui interagire con i computer è altrettanto naturale che interagire con gli esseri umani.”

I digital human arrivano su 100 milioni di PC RTX AI

Finora NVIDIA ha fornito ACE come microservizi NIM per gli sviluppatori che possono operare nei data center. Ora NVIDIA sta realizzando microservizi NIM per PC ACE da distribuire sulla base installata di 100 milioni di PC e laptop RTX AI.

Questi includono NVIDIA Nemotron-3 4.5B, il primo SLM dell’azienda, costruito appositamente per essere eseguito su dispositivi con livelli di precisione e accuratezza simili a quelli dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in esecuzione nel cloud. Nemotron-3 4.5B SLM è ora in accesso anticipato. I modelli NVIDIA Audio2Face e NVIDIA Riva ASR on-device saranno presto disponibili in early access.

Il nuovo kit di sviluppo software NVIDIA AI Inference Manager semplifica l’implementazione di ACE sui PC. Preconfigura il PC con i modelli di intelligenza artificiale, i motori e le dipendenze necessarie e orchestra l’inferenza dell’intelligenza artificiale senza soluzione di continuità tra i PC e il cloud.

Una versione aggiornata della demo tecnologica di Covert Protocol, sviluppata in collaborazione con Inworld AI, viene presentata alla fiera COMPUTEX. Utilizzando Audio2Face e Riva ASR in esecuzione locale su PC GeForce RTX, la demo consente ai giocatori di interagire e influenzare i personaggi digitali-umani non giocabili (PNG) con un linguaggio colloquiale per completare la loro missione.

L’ecosistema digital human si espande con le ultime tecnologie ACE

ACE – sottolinea NVIDIA – sta facendo scalpore tra gli sviluppatori che realizzano una serie di applicazioni di aziende come Aww Inc., Dell Technologies, Gumption, Hippocratic AI, Inventec, OurPalm, Perfect World Games, Reallusion, ServiceNow, Soulbotix, SoulShell e UneeQ.

Aww Inc, un’azienda pionieristica di umani virtuali con sede in Giappone, ha lanciato la sua prima celebrità virtuale, Imma, nel 2018. Da allora Imma è diventata il volto di importanti marchi globali in oltre 50 Paesi. Ora, Aww Inc. intende sfruttare i microservizi ACE Audio2Face per l’animazione in tempo reale, consentendo un’esperienza di comunicazione altamente interattiva con i propri utenti.

Perfect World Games, sviluppatore e publisher di giochi, sta adottando ACE nella sua nuova demo tecnologica sulla natura selvaggia e mitologica, Legends. I giocatori possono interagire con un PNG AI completamente interattivo, realistico e multilingue, sia in inglese che in mandarino. Grazie a NVIDIA Audio2Face NIM, le risposte audio del personaggio generano animazioni facciali realistiche in tempo reale.

Inventec, un’importante azienda tecnologica che sta investendo massicciamente nell’IA, sta utilizzando NVIDIA Audio2Face NIM per migliorare il suo agente IA per il settore sanitario all’interno della piattaforma VRSTATE. L’integrazione offre un’esperienza di consultazione virtuale più coinvolgente e confortante. Al COMPUTEX, Inventec presenta un agente AI in grado di aiutare i pazienti ad accedere alle informazioni sulla loro salute.

ServiceNow, la piattaforma AI per la trasformazione aziendale, ha recentemente presentato ACE NIM in una demo di un agente di servizio di AI generativa per la sua Now Assist Gen AI Experience, evidenziando il potenziale degli avatar digitali per migliorare le interazioni con i clienti e i dipendenti in settori quali la vendita al dettaglio, i viaggi e altri.

Dell Technologies ha presentato la sua soluzione all’avanguardia Dell Generative AI per gli assistenti digitali al Dell Technologies World il mese scorso. L’offerta consente alle aziende di sfruttare gli assistenti digitali intelligenti che coinvolgono i clienti attraverso conversazioni naturali in vari settori come la vendita al dettaglio, la sanità e il servizio clienti.

NVIDIA celebra le startup digital human al COMPUTEX 2024

I team artistici di NVIDIA hanno utilizzato strumenti di intelligenza artificiale generativa basati su ACE, tra cui Synthesia e Hour One, per produrre un avatar “Jensen digitale” generato da un video a partire da un testo.

L’avatar multilingue presentava la voce e lo stile unici di Huang, generati dalla tecnologia AI proprietaria di ElevenLabs in cinese mandarino e inglese. NVIDIA ha inoltre collaborato con Voicemod, un membro di NVIDIA Inception specializzato nella tecnologia vocale AI, per comporre la sigla finale del keynote di Huang.

I microservizi NVIDIA ACE NIM per le implementazioni server, fra cui Riva e Audio2Face, sono ora in produzione, con l’aggiunta del software NVIDIA AI Enterprise che consente agli sviluppatori di ricevere un supporto di classe enterprise. È possibile registrarsi per ottenere l’early access ai microservizi ACE NIM che girano sui PC RTX AI.

È anche possibile guardare il keynote di Huang al COMPUTEX per conoscere le ultime novità di contenuto di ACE.