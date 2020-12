Nutanix, Rajiv Ramaswami è il nuovo Ceo

Il Consiglio di Amministrazione di Nutanix ha nominato Rajiv Ramaswami in qualità di Presidente e Chief Executive Officer.

Ramaswami, succede al co-fondatore Dheeraj Pandey, che aveva già annunciato il suo piano di ritirarsi dal ruolo di Ceo.

Ramaswami ha una esperienza trentennale nel settore tecnologico in cui ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Vmware, Broadcom, Cisco e Nortel, dopo aver iniziato la sua carriera in Ibm. Ha creato e contribuito alla crescita di aziende nel settore dei servizi cloud, del software e delle infrastrutture di rete.

Nel suo ruolo più recente di Chief Operating Officer, Products and Cloud Services, presso Vmware, Ramaswami ha co-gestito il portafoglio di prodotti e servizi di Vmware. Durante il suo mandato, Ramaswami ha guidato diverse importanti acquisizioni e ha svolto un ruolo chiave nella transizione di Vmware verso un modello di licenze in abbonamento e SaaS.

Ancor prima, ha guidato la divisione Networking and Security di VMware, una delle unità in più rapida crescita dell’azienda, in qualità di Executive Vice President e General Manager.

Prima del suo ingresso in Vmware, Ramaswami ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President e General Manager, Infrastructure and Networking presso Broadcom, consolidando l’azienda come leader nel settore delle reti per data center, aziende e carrier.

Nei suoi precedenti ruoli di General Manager presso Cisco, è stato responsabile di linee di prodotti da diversi miliardi di dollari nel settore dello switching, dei data center, dello storage e delle reti ottiche.

All’inizio della sua carriera, ha ricoperto varie posizioni di leadership presso Nortel, Tellabs e Ibm.

Ramaswami ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettrica presso l’Indian Institute of Technology di Madras, e un Master e dottorato di ricerca in Ingegneria Elettrica e Informatica presso l’Università della California, Berkeley. È membro dell‘Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Fellow e detiene 36 brevetti, principalmente nel campo delle reti ottiche.