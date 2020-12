Ethernet, IEEE si prepara a superare i 400 Gigabit al secondo

L’organizzazione IEEE, insieme alla IEEE Standards Association, ha lanciato il gruppo di studio Ethernet 802.3 Beyond 400Gb/s per definire la prossima frontiera ad alta velocità per il data rate Ethernet e per infrangere le attuali barriere.

Con la crescita esponenziale dell’utilizzo dello standard Ethernet, dei metodi di accesso e dei servizi, ha sottolineato l’associazione internazionale, e con la pandemia globale che amplifica l’importanza della connettività per tutti, la community IEEE 802.3 è pronta a spiccare il prossimo balzo nelle prestazioni.

Dietro la spinta della crescente domanda di larghezza di banda in tutte le aree della connettività Ethernet a livello globale, lo IEEE 802.3 Beyond 400Gb/s Ethernet Study Group, che è stato formato all’interno dell’IEEE 802.3 Ethernet Working Group, esplorerà l’opportunità di avviare un nuovo progetto IEEE che standardizzerà le funzionalità per superare l’attuale velocità massima di dati di 400 Gigabit al secondo (Gb/s) di IEEE 802.3, lo standard IEEE per l’Ethernet.

Il report IEEE 802.3 Ethernet Bandwidth Assessment (BWA), rilasciato nell’aprile 2020 e pubblicamente disponibile, ha mostrato che le tendenze relative ai driver del traffico quali video, data center hyperscale, 5G e il deployment di IEEE 802.11 Wi-Fi, puntano tutti verso una costante esplosione della larghezza di banda per le reti Ethernet in tutto il mondo negli anni a venire.

Innegabilmente, mette in evidenza IEEE, queste tendenze simultanee puntano verso un maggior numero di utenti, velocità di accesso più elevate, più servizi, più dispositivi in arrivo online, maggiore differenza tra la richiesta di larghezza di banda media e di picco delle reti.

Inoltre, sottolinea ancora IEEE, lo studio sull’utilizzo globale e i trend su cui si basa il report, che è durato un anno, è stato completato prima della pandemia globale di Covid-19, che non ha fatto altro che aumentare la necessità di connettività e di larghezza di banda per le persone in tutto il mondo.

Per dare delle risposte a queste esigenze, esperti provenienti da tutti gli spazi applicativi e da ogni parte del mondo si riuniranno nel nuovo gruppo di studio per considerare la definizione di un progetto per stabilire i data rate Ethernet che vadano oltre la velocità massima attualmente definita per IEEE 802.3 Ethernet, di 400 Gb/s.

La prima riunione del nuovo IEEE 802.3 Beyond 400 Gb/s Ethernet Study Group è prevista per la settimana del 18 gennaio 2021.