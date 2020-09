Nutanix lancia Karbon Platform Services, Kubernetes in modalità PaaS

Nutanix ha annunciato Karbon Platform Services, una piattaforma Platform-as-a-Service (PaaS) multicloud basata su Kubernetes con sicurezza automatizzata gestita dal sistema, per accelerare lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni basate su microservizi su qualsiasi cloud.

Grazie a quest’offerta gli sviluppatori di software dispongono di servizi gestiti chiavi in mano, on-premise, nel cloud pubblico o all’edge per creare ed eseguire applicazioni cloud native, che permettono di disaccoppiare le applicazioni dall’infrastruttura sottostante. Inoltre, fornisce ai team IT un framework di sicurezza e gestione del ciclo di vita delle applicazioni semplificato e coerente. Questo annuncio rappresenta una pietra miliare per Nutanix che ha l’obiettivo di ampliare la sua offerta volta ad accelerare la transizione verso ambienti cloud native delle imprese.

Le imprese, con l’obiettivo di concretizzare i benefici delle iniziative digitali, spesso faticano a sfruttare appieno il potenziale dei propri sviluppatori software e dei processi agili DevOps con cui devono operare. Kubernetes, unitamente al suo ecosistema di tecnologie cloud native, continua ad evolversi rapidamente, rendendone sempre più difficile l’implementazione senza la disponibilità di risorse tecniche consistenti. Inoltre, le aziende devono essere in grado di sfruttare le implementazioni Kubernetes sia on-premise sia basate su cloud pubblico, senza compromettere la loro capacità di gestire dati, applicazioni e risorse IT in modo semplice ed efficace.

Questa nuova soluzione PaaS cloud native aiuterà i progettisti software a ottimizzare lo sviluppo e l’orchestrazione delle applicazioni senza dover gestire l’infrastruttura sottostante. L’offerta Karbon Platform Services, in particolare, si basa sulle funzionalità essenziali di gestione del ciclo di vita di Kubernetes inizialmente introdotte con Karbon come componente integrato del software Nutanix basato sulla tecnologia HCI. Questa nuova offerta, inoltre, offre sicurezza automatizzata, gestita dal sistema e multi-tenancy, per eseguire un’ampia gamma di applicazioni basate su microservizi su molteplici infrastrutture cloud.

Fra i vantaggi di Karbon Platform Services, i servizi gestiti rich: questa offerta PaaS permette di sviluppare e distribuire rapidamente applicazioni che vanno da semplici applicazioni stateful containerizzate ad applicazioni web complesse, sfruttando la semplice e aperta astrazione di servizi rich. In particolare, Karbon Platform Services include: Kubernetes gestito (K8s-aaS), Containers-as-a-Service (CaaS), funzioni serverless, AI, message bus, ingress, servizi mesh, osservabilità e servizi di sicurezza.

Inoltre, operazioni multicloud basate su SaaS: con la nuova soluzione Nutanix i team operativi traggono vantaggio da operazioni semplificate e da una gestione uniforme del ciclo di vita delle applicazioni, dei dati e della sicurezza, indipendentemente dal cloud sottostante, sfruttando il gestore del ciclo di vita dell’infrastruttura basata su SaaS. Gli sviluppatori beneficiano dei servizi rich di piattaforma per scrivere applicazioni una sola volta e distribuirle nel cloud attraverso il gestore del ciclo di vita delle applicazioni basato su SaaS. Degno di menzione il PaaS ibrido estensibile: Karbon Platform Services permette la mobilità dei dati tra i vari cloud e la gestione ibrida delle applicazioni attraverso pipeline di dati trasparenti e ottimizzate per la WAN e interfacce dati estensibili. Questa caratteristica offre alle imprese la flessibilità di utilizzare i propri servizi e di sfruttare il più ampio ecosistema Kubernetes.

Infine, Postura di sicurezza migliorata: grazie a Karbon Platform Services, i team operativi IT possono sfruttare un modello di sicurezza e API coerente con un’osservabilità unificata per i dati e le applicazioni nel cloud. Fornisce una sicurezza automatizzata e gestita dal sistema con multi-tenancy integrato e controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) per i servizi rich.